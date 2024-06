Transfersoap rondom Ajax-talent Jivayno Zinhagel gaat door: 'Hij gaat tóch naar Feyenoord of PSV

Jivayno Zinhagel gaat Ajax toch verlaten, zo meldt Ajax Showtime. Eind mei werd gemeld dat Feyenoord de vijftienjarige buitenspeler wilde overnemen, maar maandag meldde Feyenoord Youth Watcher dat hij toch bij Ajax lijkt te blijven. Volgens Ajax Showtime klopt dat niet: het Amsterdamse medium meldt dat Zinhagel Ajax gaat verlaten en kan tekenen bij Feyenoord of PSV.

Zinhagel was in het afgelopen seizoen actief als buitenspeler in Ajax Onder 16. De Amsterdammers namen de jeugdinternational op hun beurt over van Sparta Rotterdam in 2018.

Ajax had Zinhagel graag willen behouden, maar dat lijkt uiteindelijk dus niet te gaan lukken. Gezien zijn leeftijd van vijftien jaar mag hij nog niet naar het buitenland vertrekken, en daardoor blijven Feyenoord en PSV volgens Ajax Showtime als enige gegadigden over.

Soap

De situatie rondom Zinhagel kan inmiddels als een ware transfersoap worden gezien.meldde eind mei dat Feyenoord het talent probeerde op te pikken uit de jeugdopleiding van de Amsterdammers.

“Bij Feyenoord is er grote behoefte aan toptalent op de vleugels. Zinhagel speelt zijn wedstrijden bij Ajax een lichting hoger. Bij Feyenoord komt hij, als het doorgaat, vermoedelijk in de nieuwe Onder 17 (kampioenselftal) en minuten in de Youth League met de Onder 19 sluit ik ook niet uit”, aldus de Varkenoordfan.

Maandag had Feyenoord Youth Watcher opnieuw nieuws over Zinhagel: hij zou tóch bij Ajax blijven en binnenkort zijn eerste profcontract tekenen. “Volgens ingewijden heeft de talentvolle buitenspeler het aanbod van Feyenoord afgeslagen nadat Ajax hem alsnog een profcontract aanbiedt.”

Dat laatste klopt volgens Ajax Showtime dus niet, en daardoor lijken Feyenoord en PSV nu alsnog de strijd om de handtekening van het talent met elkaar aan te gaan.

