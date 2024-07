Transferrecord verbroken: Omgba vertrekt en levert NAC miljoenenbedrag op

Transferrecord verbroken: Aimé Omgba vertrekt en levert NAC Breda miljoenenbedrag op

Aimé Omgba heeft zijn transfer naar KAA Gent alsnog te pakken, zo melden De Telegraaf en Voetbal International woensdagmiddag. De 21-jarige middenvelder uit Leiden gaat zich voor vier seizoenen aan de Belgische club verbinden. Daarmee komt er een einde aan de transfersoap rondom Omgba.

Na een publiekelijke saga is de deal, die zelfs op afketsen stond, eindelijk in kannen en kruiken. Volgens journalist Joost Blaauwhof van VI is Omgba onderweg naar de medische keuring. NAC Breda ontvangt in totaal 3,4 miljoen euro (inclusief gegarandeerde bonussen) voor Omgba.

Met het vertrek van Omgba verbreekt NAC het uitgaande transferrecord, dat op naam stond van Nemanja Gudelj. In 2013 vertrok de Servische middenvelder voor een bedrag van 3 miljoen euro naar AZ.

Omgba genoot een groot deel van zijn jeugdopleiding bij Feyenoord, waar hij onder meer samenspeelde met Quilindschy Hartman. Tussen 2012 en 2020 was de 1,90 meter lange middenvelder actief op Varkenoord. Vervolgens belandde hij via NEC Nijmegen bij NAC, waar hij doorbrak in de hoofdmacht.

Omgba speelde de afgelopen jaren 55 officiële wedstrijden in het eerste elftal van NAC. Daarin was de rechtspoot goed voor tien doelpunten en tien assists. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 1,5 miljoen euro, maar de Leidenaar levert de Brabantse club dus meer op.

Blaauwhof schreef eerder al dat NAC de miljoenen van Omgba goed kan gebruiken. “NAC hoopt deze week ook de selectie nog van een frisse kwaliteitsimpuls te voorzien. Centrale verdediger en buitenspelers hebben prioriteit. Verwacht wordt snel te kunnen schakelen na handtekening van Omgba.”

