Transfer Noussair Mazraoui naar West Ham United klapt; Manchester United op vinkentouw

Noussair Mazraoui gaat toch niet de overstap maken naar West Ham United. Florian Plettenberg van Sky Deutschland meldt dat de deal aan zaakwaarnemerskant geklapt is, terwijl zowel Mazraoui zelf als Bayern München en West Ham akkoord waren. Manchester United probeert de transfer nu te kapen.

Nog geen 24 uur geleden lagen de kaarten er heel anders bij wat betreft Mazraoui. Dezelfde Plettenberg meldde een akkoord tussen Bayern en West Ham over een transfersom van in totaal 19,5 miljoen euro, waarvan 4 miljoen aan variabelen.

Ook Mazraoui had zijn fiat al gegeven, alleen 'enkele belangrijke details moesten nog worden afgerond'. Op die details is de deal nu geklapt.

Het probleem ligt volgens Plettenberg aan de kant van Mazraouis zaakwaarnemer Rafaela Pimenta. Wat dat probleem precies betreft, blijft echter onduidelijk. Duidelijk is wel dat Manchester United alles op alles zet om Mazraoui nu binnen te halen. Erik ten Hag wil dolgraag herenigd worden met zijn voormalig pupil, maar weet dat er eerst verkocht moet worden.

The Red Devils willen eerst Aaron Wan-Bissaka lozen voordat ze een nieuwe vleugelverdediger aantrekken. Wan-Bissaka ligt nog een jaar vast op Old Trafford en wil dolgraag naar Inter. Mede daarom werd er ook al voorzichtig gesproken over een ruildeal met Denzel Dumfries. Het aantrekken van Mazraoui lijkt echter de voorkeur te genieten.

Mazraoui beschikt bij Bayern over een contract tot medio 2028. In 2022 tekende hij transfervrij in Zuid-Duitsland, nadat de in Leiderdorp geboren verdediger Ajax achter zich liet.

Sindsdien speelde hij 55 wedstrijden voor de Duitse topclub. Onomstreden was hij echter nooit, en klaarblijkelijk zal hij dat ook niet worden onder de nieuwe keuzeheer, Vincent Kompany.

