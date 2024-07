Transfer naar Australië heeft keerzijde voor Bart Vriends: ‘Ben er doodziek van’

Bart Vriends heeft deze zomer eindelijk zijn transfer naar het buitenland te pakken en daar is hij dan ook erg content mee, maar toch heeft de overstap naar Australië een keerzijde. De verdediger zit namelijk tijdens de halve finale tussen Nederland en Engeland in het vliegtuig naar Oceanië.

Dat vertelt Vriends zelf in gesprek met ESPN, waar hij aangeeft er 'echt doodziek' van te zijn. "Ik zit dus 24 uur in het vliegtuig en het Nederlands elftal speelt die avond de halve finale en dat is..."

"Ik moet nog even iets organiseren", geeft de vertrekkend Spartaan de hoop op het kijken van de wedstrijd nog niet op. "Ik hoop dat de wifi in het vliegtuig tegenwoordig beter is."

"Ik wil het wel heel graag zien, dus ik ga een manier vinden en een Oranje-shirt in mijn handbagage doen, want we zijn dicht bij de finale", aldus Vriends, die laat weten bereid te zijn 'grof te betalen' om de halve finale van Oranje te zien.

"Ik wil gewoon heel graag die wedstrijd kijken en ik hoop misschien met een paar andere Nederlanders in het vliegtuig te zitten", besluit de aankomend inwoner van Australië.

De 33-jarige Vriends komt vanaf deze zomer namelijk uit voor Adelaide United, waar hij een contract voor twee seizoen heeft getekend. De transfer volgde na een periode van acht jaar bij Sparta Rotterdam, waarin de mandekker tot het indrukwekkende aantal van 215 wedstrijden namens de club kwam.

De A-League, het hoogste niveau van Australië en de competitie waarin Adelaide actief is, loopt gelijk met de meeste Europese competities en eindigde dus in mei. The Reds, de bijnaam van de nieuwe werkgever van Vriends, trappen het seizoen eind juli af met een bekerwedstrijd tegen Blacktown City.

