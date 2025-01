'Transfer naar Argentinië in het gedrang voor Andries Noppert nu San Lorenzo met drievoudig Champions League-winnaar praat'

Het is nog maar de vraag of Andries Noppert (30) daadwerkelijk de overstap naar Argentinië maakt. Volgens het plaatselijke medium TyC Sports is San Lorenzo, de club die naar verluidt het vizier gericht heeft op de boomlange doelman van sc Heerenveen, tevens in gesprek met een sluitpost die driemaal de Champions League won.

De nood voor een nieuwe keeper is hoog bij San Lorenzo. Aan het einde van de maand begint de Argentijns Primera LFP en de voornaamste kandidaat voor de plek onder de lat in de huidige selectie, Facundo Altamirano, heeft onlangs zijn ellepijp gebroken en is maanden uit de roulatie.

Het keepersbestand van San Lorenzo bestaat verder alleen uit Orlando Gil en dus zal de club op zoek zijn naar een nieuwe keeper. Voor zover het dat nog niet was, want de naam van Noppert werd al langer aan San Lorenzo gelinkt.

Afgelopen weekeinde gaf de man die op het WK in Qatar, waar hij nota bene werd uitgeschakeld door latere wereldkampioen Argentinië, de eerste doelman was van Oranje al toe dat hij Argentijnse interesse geniet. "Ze hebben zich gemeld bij mijn zaakwaarnemer", vertelde Noppert aan ESPN.

"Dat is heel erg positief, maar ze hebben zich nog niet bij de club gemeld." Zelf zou de Tower from De Jouwer graag de overstap naar Zuid-Amerika maken.

Of het zo ver komt, lijkt inmiddels onzeker. TyC Sports weet namelijk dat San Lorenzo werkt aan de komst van Keylor Navas. De inmiddels 38-jarige Costa Ricaan, die transfervrij is sinds zijn vertrek bij Paris Saint-Germain in de zomer van 2023, zou zelfs al bijna rond zijn met de nummer 24 van het afgelopen seizoen in Argentinië.

Navas kende zijn grootste successen in dienst van Real Madrid, wiens doel hij tussen 2014 en 2019 verdedigde. In de Spaanse hoofdstad won hij onder meer één landstitel en drie Champions Leagues.