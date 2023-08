Transfer Kudus plotseling op losse schroeven: nieuwe club wil transfer kapen

Donderdag, 24 augustus 2023 om 19:35 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:39

Mohammed Kudus gaat mogelijk niet de overstap maken naar West Ham United, zo meldt Sky Sports donderdagavond. De Ghanees international leek dicht bij een transfer naar the Hammers, maar nu probeert een niet nader genoemde club uit Saudi-Arabië de deal te kapen. Volgens de berichtgeving acht West Ham de kans nog maar vijftig procent dat de transfer doorgaat.

West Ham United heeft nog altijd vertrouwen dat de deal rondkomt met Ajax, maar men voelt de druk vanuit Saudi-Arabië toenemen, zo schrijft het Britse medium. Er is plotseling serieuze interesse uit het Midden-Oosten en Kudus wordt gezien als serieuze optie. Welke club de middenvelder annex aanvaller wil inlijven wordt overigens niet bekendgemaakt.

Het nieuws is opvallend, daar Ajax en West Ham woensdag nog zeer dicht bij een akkoord waren over Mohammed Kudus. Volgens transfermarktexpert David Ornstein zouden de Amsterdammers een vast bedrag van 41,5 miljoen euro voor de 23-jarige Ghanees ontvangen. De transfersom kan middels bonussen nog met 3 miljoen euro oplopen, terwijl Ajax tien procent van de transferrechten in handen houdt.

Kudus was zelf al akkoord met West Ham over een vijfjarig contract, met een optie voor een zesde seizoen. In de Johan Cruijff Arena lag de linkspoot nog tot medio 2025 vast, maar dat contract gaat hij niet uitdienen.