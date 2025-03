Trainer Olympique Lyon intimideert arbiter en riskeert bizar lange schorsing

Paulo Fonseca, de kersvers trainer van Olympique Lyon, is dit weekend wel erg ver buiten zijn boekje getreden. De Portugees, nog niet heel lang geleden ontslagen als coach van AC Milan, riskeert een hele lange schorsing nadat hij de arbiter van dienst besloot te intimideren.

De frustratie zat kennelijk behoorlijk hoog bij de 51-jarige oefenmeester. Zijn ploeg verdedigde in de slotfase een 2-1 voorsprong in het competitieduel met Stade Brest, nadat Alexandre Lacazette met zijn tweede treffer na ruim tachtig minuten de 2-1 tussenstand op het scorebord had gezet.

De Portugees ontstak in de blessuretijd in woede, nadat de videoscheidsrechter besloot beelden van een mogelijke strafschop voor Stade Brest te controleren. De arbiter, Benoît Millot, had geen penalty geconstateerd bij een tackle op Ainsley Maitland-Niles, maar de VAR controleerde die beslissing.

Voordat de video-arbitrage echter een oordeel had geveld, was Fonseca zijn emoties echter al niet meer de baas. Hij zocht de confrontatie met Millot en intimideerde hij hem door tot tweemaal toe een kopduw uit te delen.

De scheidsrechter had Fonseca ondertussen al een rode kaart toegekend maar dat kalmeerde de trainer niet. Zelfs nadat hij was weggehaald door zijn eigen spelers probeerde hij nog één keer verhaal te halen, al werd hij opnieuw gestopt door de selectie. Overigens was de woede-uitbarsting voor niets, want ook de VAR zag geen reden om een strafschop toe te kennen.

De arbiter stond na afloop de Franse pers te woord. "Zijn houding was heel agressief, dat past niet bij een professionele trainer. Ik was geschokt", zo reageerde Millot na afloop bij het toonaangevende L'Équipe.

Een flinke schorsing hangt nu boven het hoofd van Fonseca, die pas net een maandje werkzaam is bij Lyon. Vorige week werd er in Frankrijk al een schorsing van maar liefst vijftien (!) wedstrijden uitgedeeld aan de voorzitter van Olympique Marseille, Pablo Longoria.

De OM-president was woest na een 3-0 verliespartij tegen Auxerre. Hij daalde de spelerstunnel en stelde ernstig de integriteit van de arbitrage ter discussie, zelfs tot het punt van corruptie. De Franse competitie-organisator, de LFP, besloot Longoria heel hard te straffen.