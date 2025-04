Trainer Francesco Farioli krijgt tikken op achterhoofd van alle Ajax-spelers

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Francesco Farioli, die tikken op zijn achterhoofd krijgt van de hele Ajax-selectie.

Trainer Farioli is vrijdag als clubtraditie flink te grazen genomen op de training van Ajax. Volgens goed Amsterdams gebruik krijgt de jarige speler of trainer een klap in zijn nek van de rest van de selectie, en Ajax deelt ditmaal de beelden via de officiële kanalen. Donderdag werd de coach 36 jaar oud.