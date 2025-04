Ajax-trainer Francesco Farioli wordt op verjaardag verrast door Italiaanse legende

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor de jarige Francesco Farioli, die een mooi cadeau krijgt.

Ajax-trainer Farioli viert donderdag zijn 36ste verjaardag, en daar wordt op de clubkanalen van Ajax uitgebreid bij stilgestaan. Onder meer met een video op YouTube, waarbij Farioli wordt geïnterviewd en wat cadeautjes in ontvangst neemt.

Eén daarvan is een videoboodschap van Alessandro Del Piero, één van de idolen van Farioli. Daarin zegt het Juventus-clubicoon: “Dag Francesco, ik wil jou en je team veel succes wensen voor de laatste wedstrijden.”

“En het belangrijkste: gefeliciteerd met je verjaardag. Gefeliciteerd vriend. Veel liefde, een dikke knuffel." Daarna sluit Del Piero ook nog af met één Nederland woord: “Gefeliciteerd!”

Farioli reageert met een glimlach. “Del Piero is niet alleen speciaal om hoe hij is als voetballer, maar ook als mens. Ik heb hem al een paar keer uitgenodigd om een training of wedstrijd te komen kijken. Misschien is hij er binnenkort wel. We moeten hem zeker uitnodigen.”

Verder vertelt de Ajax-trainer in de video ook nog onder meer hoe hij was als kind. “Ik zeg vaak dat ik wispelturig was. We lachen hier altijd om. Het was met mijn oma, toen ik vier of vijf jaar was, en ze vroeg wat ik wilde worden als ik ouder was. En mijn antwoord was dat ik de paus wilde worden”, aldus een lachende Farioli.