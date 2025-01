Tottenham-mascotte komt met hilarisch verzoek aan Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor een mascotte van Tottenham Hotspur, die Virgil van Dijk maar al te graag naar de club ziet komen.

Van Dijk neemt het woensdagavond met Liverpool op tegen Tottenham in de halve finale van de EFL Cup. De Londenaren kampen al vrijwel het gehele seizoen met blessureleed en moeten het tegen Liverpool stellen zonder onder meer Cristian Romero, Micky van de Ven, Ben Davies en Destiny Udogie.

Een mascotte van Tottenham stond klaar in de spelerstunnel, waar Van Dijk na zijn warming-up doorheen liep. Dat ging niet voorbij aan de betreffende mascotte, die voor zijn kans ging. "Virgil, kom naar Tottenham! We hebben geen goede verdedigers op dit moment."

Van Dijk moet lachen om de opmerking van de jongen, en ook de presentator van Sky Sports kan zijn lach niet inhouden. "Die deugniet is heel eerlijk, haha. De mascottes van Tottenham bieden de beste waarde in de Premier League. Zij zorgen altijd voor vermaak."

De kans dat Van Dijk in zal gaan op de lokroep, lijkt alleen niet zo groot.