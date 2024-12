Tottenham Hotspur ontsnapt vlak voor tijd, maar wint alsnog niet bij Rangers

Tottenham Hotspur is er donderdagavond niet in geslaagd om te winnen van Rangers. Op Ibrox speelden beide ploegen met 1-1 gelijk. Rangers, dat nu achtste staat, houdt Tottenham daarmee onder zich op de Europa League-ranglijst: de Engelsen staan negende.

Robin Pröpper en Václav Cerný stonden in de basis aan de kant van Rangers, waar met Cyriel Dessers ook nog een andere voormalig Eredivisionist op de bank zat. Neraysho Kasanwirjo ontbrak vanwege een blessure bij de Schotten. Dat gold ook voor Micky van de Ven aan de kant van Tottenham.

Waar Tottenham in de eerste helft het meeste balbezit had, waren de grotere kansen voor Rangers. Met name Cerný was een aantal keer dreigend, maar vooral dankzij Tottenham-doelman Fraser Forster stond het nog 0-0 bij rust.

Vlak na rust was het dan eindelijk raak voor Rangers. Een prachtige voorzet van achteruit van James Tavernier kwam voor de voeten van Hamza Igamane, en hij schoot in één keer raak: 1-0.

Tottenham ging daarna op zoek naar de gelijkmaker. Het kreeg daar kansen toe via Brennan Johnson (over) en Pedro Porro (redding Jack Butland), maar gescoord werd er in eerste instantie niet.

Een kwartier voor tijd viel de 1-1 alsnog. Er leek een overtreding te worden gemaakt op Dominic Solanke, maar de scheidsrechter gaf voordeel en daar profiteerde Dejan Kulusevski van, door de bal binnen te schuiven.

In de slotfase was invaller Dessers nog dicht bij de 2-1. Enkele minuten later leek de Belg die alsnog te maken, maar er was sprake van buitenspel. Zo moesten beide ploegen het doen met een punt.