Tottenham Hotspur blameert zich tegen amateurclub, maar bekert na verlenging wel verder

Tottenham Hotspur heeft zich met de grootst mogelijke moeite geplaatst voor de volgende ronde in de FA Cup. Amateurclub Tamworth FC, uitkomend in de National League, het vijfde niveau in de Engelse voetbalpiramide, hield ontzettend lang stand, maar capituleerde na een verlenging toch na een eigen doelpunt van Nathan Muya Tshikuna. Daarna deden Dejan Kulusevski en Brennan Johnson nog een duit in het zakje: 0-3.

Ange Postecoglou stelde weliswaar niet zijn sterkste elf op, maar had toch nog een behoorlijk elftal aan de aftrap staan. Onder meer James Maddison, Pedro Porro en Johnson stonden in de basis, terwijl Son Heung-min, Dominic Solanke en Kulusevski gespaard werden.

Het tempo in de wedstrijd lag bij vlagen ontzettend laag en Tottenham had grote moeite met het creëren van uitgespeelde kansen. Het grootste gevaar in de eerste helft kwam van Maddison, maar Jasbir Singh toonde zich een prima doelman.

In de tweede helft volgde er kans op kans voor Timo Werner. Eerst werd een kopbal van de Duitser ternauwernood van de lijn gehaald. Niet veel later ging hij alleen op doelman Singh af, maar ontbrak de overtuiging in de afronding. In diezelfde minuut zag hij ook nog een poging van dichtbij geblokt worden door de gedreven verdediging van Tamworth.

Het vertrouwen in een goede afloop bleef groeien bij de thuisploeg, dat uit een hoekschop zelfs nog dicht bij een treffer was. Ook in de slotfase, toen onder meer Solanke in de ploeg was gekomen, kon Tottenham nauwelijks tot een offensief komen, doordat slordigheid nog altijd de boventoon voerde in het veldspel. In de laatste minuut van de extra tijd kreeg Tamworth zelfs nog twee enorme kansen op de overwinning.

Een verlenging was dus nodig om tot een winnaar te komen. Daarvoor bracht Postecoglou zelfs nog Son en Kulusevski binnen de lijnen. Na honderd minuten voetballen viel dan de bevrijdende treffer. Johnson bracht de bal voor het doel, waar hij via een verdediger van Tamworth tergend langzaam over de doellijn rolde: 0-1.

In de tweede helft van de verlenging maakte Tottenham de uitslag nog wat draaglijker via doelpunten van Kulusevski en Johnson, waardoor het doorstroomt naar de vierde ronde in de FA Cup.