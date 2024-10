Tottenham Hotspur behaalt knappe zege op Manchester City; zorgen gaan uit naar Van de Ven

Tottenham Hotspur heeft woensdagavond een fraaie overwinning behaald in de EFL Cup. De ploeg van Ange Postecoglou rekende in de achste finale van het bekertoernooi in eigen huis af met een B-team van Manchester City, dat met 2-1 werd verslagen. Grote smet voor Tottenham op de zege is het uitvallen van Micky van de Ven, die een spierblessure opliep.

Het is voor grote Engelse clubs gebruikelijk om tijdens de EFL Cup de kans te geven aan diverse spelers die doorgaans op de bank zitten. Dat gold woensdag met name voor Manchester City, waar onder meer Ederson, Josko Gvariol, Bernardo Silva en Erling Haaland op de bank zaten. Nathan Aké begon in de basis.

Bij Tottenham werden onder meer Yves Bissouma en James Maddison gespaard, maar bleef een groter deel van het A-team intact. Zo was er ook een basisplek voor Van de Ven, die wel van het centrum van de verdediging naar de linksbackpositie schoof. Van de Ven moest er na een kwartier vanaf met een hamstringblessure, opgelopen in een sprintduel met Savinho.

Tottenham counterde al in de vijfde minuut naar het openingsdoelpunt. Een lage voorzet van Dejan Kulusevski belandde bij de tweede paal bij de vrije Timo Werner, die beheerst tegendraads inschoot: 1-0.

Een kort genomen hoekschop leverde Tottenham in de 25ste minuut het tweede doelpunt op. De bal werd niet het strafschopgebied ingebracht, maar kwam in plaats daarvan op de rand van het strafschopgebied bij Pape Matar Sarr. De Senegalees plaatste de bal in één keer en met veel snelheid prachtig binnen: 2-0.

Manchester City bleef in de eerste helft aandringen - de ploeg van Guardiola had ongeveer zeventig procent balbezit - en maakte in blessuretijd de gewilde aansluitingstreffer. Matheus Nunes stond bij de tweede paal helemaal vrij om een voorzet van Savinho binnen te schieten: 2-1.

Het spelbeeld in de tweede helft was vergelijkbaar: City zocht geduldig naar openingen, terwijl the Spurs gokten op de counter. Met die snelle tegenaanval had Werner kort na rust het derde doelpunt voor Tottenham moeten maken. De spits schoot oog in oog met Stefan Ortega echter rakelings naast. Even later brak Kulusevski door bij een andere counter. De Zweed had breed kunnen leggen, maar schoot in plaats daarvan zelf. Ortega pakte die poging.

Zeven minuten voor tijd gooide invaller Gvardiol de bal zomaar in de voeten bij Richarlison, die daardoor een enorme kans kreeg. De Braziliaan schoot in alle vrijheid echter recht op Ortega.

In de absolute slotfase drong City meer en meer aan. Doelman Guglielmo Vicario zat helemaal mis bij een hoekschop, waardoor Nico O'Reilly de bal in het vrijwel lege doel dacht te schieten. Bissouma schoot de keeper van Tottenham echter te hulp met een redding met de voet op de doellijn. Zo sleepte Tottenham een overwinning binnen.