Totaal mislukte vrije trap van Cristiano Ronaldo werkt op de lachspieren

Portugal is er dinsdag niet in geslaagd om in de Nations League te winnen van Schotland. De sterrenploeg van Roberto Martínez slaagde er in Glasgow niet in om een van de spaarzame kansen af te maken en bleef op een 0-0 gelijkspel steken. Cristiano Ronaldo speelde de volledige wedstrijd mee en kwam vooral in de schijnwerpers door een totaal mislukte vrije trap. Portugal blijft overigens bovenaan in Groep 1 van League A in de Nations League; Schotland staat onderaan.

Bij Portugal startte Ronaldo als gewoonlijk in de punt van de aanval. Diogo Jota kreeg op links de voorkeur boven Rafael Leão, terwijl voormalig Ajacied Francisco Conceição op rechts speelde.

Schotland beperkte zich vrijwel de hele wedstrijd tot verdedigen, maar kreeg in de vijfde minuut een enorme kans om te scoren. Scott McTominay had na een voorzet veel vrijheid in het strafschopgebied, maar produceerde een povere kopbal.

Portugal had 70 procent van de tijd de bal, maar kwam niet tot bijster veel kansen. Nuno Mendes probeerde het in de 25ste minuut via een fraaie vrije trap, die door doelman Craig Gordon uit de linkerbovenhoek werd getikt.

Daarna volgde een kolderiek moment bij een nieuwe vrije trap. Ronaldo en Nuno Mendes gingen samen achter de bal staan, maar spraken blijkbaar niet goed af wie de vrije trap zou nemen. Door de miscommunicatie probeerden beide spelers tegelijk te schieten, waardoor Ronaldo de bal zomaar in de voeten speelde bij een Schot.

Ronaldo was naarstig op zoek naar een doelpunt en probeerde het in het restant van de eerste helft met een spectaculaire omhaal, maar werd tot zijn eigen verbazing teruggefloten vanwege gevaarlijk spel.

Ook na rust had Portugal moeite om gevaarlijk te worden. Ronaldo kreeg daartoe in de 83ste minuut een unieke kans, toen de superster een voorzet op de borst wist te controleren. Na een schijnschot zocht Ronaldo de verre hoek, maar zijn schot ging voorlangs.

Vlak voor tijd legde invaller Rafael Leão de bal panklaar voor Bruno Fernandes, die zijn intikker knap gepareerd zag worden door Gordon. Ronaldo complimenteerde de keeper van Schotland met de wonderbaarlijke redding.