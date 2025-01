Toptarget van Real Madrid staat op het punt om aflopend contract alsnog te verlengen

Alphonso Davies staat op het punt om zijn aflopende contract bij Bayern München alsnog te verlengen. Dat meldt Florian Plettenberg van Sky Sport. Real Madrid hoopt de 24-jarige linksback in de zomer transfervrij te kunnen strikken, maar die plannen gaan mogelijk dus niet door. De zaakwaarnemer van Davies spreekt deze week met de clubleiding van Bayern, dat de onderhandelingen snel wil afronden.

De geruchten over een overstap van de Canadees naar Real Madrid gaan al heel lang rond. De Koninklijke wil Davies, net als Trent Alexander-Arnold, na dit seizoen dolgraag transfervrij overnemen. De Spanjaarden wilden de back van der Rekordmeister vorig jaar zomer ook al binnenhalen, maar konden toen geen overeenstemming bereiken met de Duitse club.

Davies bleef zodoende actief in de Allianz Arena, maar dat betekende niet dat de geruchten over een transfer naar Real Madrid verdwenen. Sterker nog: de Madrilenen zouden er volgens Relevo in november van overtuigd zijn geweest dat de linkspoot in de zomer zou overkomen. De club van Carlo Ancelotti zou het komende seizoen zelfs al plannen met Davies en Alexander-Arnold in de selectie.

Die plannen lijken de ijskast in te kunnen, daar Davies nu op het punt staat om zijn handtekening te zetten onder een meerjarige verbintenis bij Bayern. Plettenberg schrijft dat de zaakwaarnemer van de 56-voudig international, Nick Huoseh, deze week een ‘belangrijke afspraak’ heeft met de clubleiding van Bayern. Der Rekordmeister wil zo snel mogelijk de laatste fase van de onderhandelingen ingaan, zo klinkt het.

Davies speelt sinds januari 2019 voor Bayern, dat destijds veertien miljoen euro overmaakte aan Vancouver Whitecaps om hem daar los te weken. De pijlsnelle vleugelverdediger heeft inmiddels 216 wedstrijden voor de Duitsers achter zijn naam staan. Davies won tot dusver onder meer vijf landstitels, twee bekers en de Champions League met der Rekordmeister.

Alexander-Arnold

Daar waar Davies zijn contract bij Bayern lijkt te gaan verlengen, lijkt Alexander-Arnold juist nog steeds hard op weg naar Real Madrid. De Koninklijke ondernam zelfs een poging om hem deze maand al los te weken bij Liverpool, maar daar gingen the Reds niet mee akkoord.

Met Conor Bradley heeft Arne Slot momenteel al een geschikte vervanger in huis. De kans is groot dat Liverpool in de zomer de transfermarkt opgaat voor een nieuwe rechtsback, mocht Alexander-Arnold zich inderdaad bij het sterrenensemble van Real Madrid melden.