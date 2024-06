Topscorer van de Afrika Cup speelde 11 jaar lang illegaal voor zijn land

De FIFA heeft Emilio Nsue met onmiddellijke ingang voor een half jaar geschorst, zo blijkt uit een verklaring van de wereldvoetbalbond. Nsue speelt al sinds 2013 onrechtmatig interlands voor Equatoriaal-Guinea, zo oordeelt de FIFA.

Nsue is geboren op Palma de Mallorca en speelde voor diverse Spaanse nationale jeugdelftallen. De 34-jarige aanvaller kwam in de jeugd zó vaak uit voor Spanje, dat zijn overstap in 2013 naar het nationale elftal van Equatoriaal-Guinea onrechtmatig was.

Al in 2013 oordeelde de FIFA dat Nsue niet van voetbalnationaliteit mocht switchen, toch kon de aanvaller al die tijd voor Equatoriaal-Guinea spelen. Het is onduidelijk waarom de FIFA niet eerder ingreep.

Nsue kwam inmiddels 42 keer uit voor Nzalang Nacional en scoorde daarin 22 keer. Daarmee is Nsue de topscorer aller tijden voor Equatoriaal-Guinea. De spits werd dit jaar met vijf goals zelfs de topscorer van de Afrika Cup, die in februari gewonnen werd door gastland Ivoorkust.

Al die wedstrijden had Nsue volgens de FIFA nooit mogen spelen. De bond verklaart de WK-kwalificatiewedstrijden die de aanvaller onlangs speelde tegen Liberia en Namibië ongeldig.

Bovendien mag Nsue de komende zes maanden geen wedstrijden spelen, ook niet voor zijn club CF Intercity, uitkomend op het derde Spaanse niveau. De routinier kan in beroep gaan tegen de straf.

