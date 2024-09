Topscorer uit Europese topcompetitie is 'geen optie' voor Engeland

Mason Greenwood hoeft niet te rekenen op een terugkeer bij de Engelse nationale ploeg, zo heeft Lee Carsley laten weten. De interim-bondscoach werd gevraagd of hij heeft overwogen om de aanvaller van Olympique Marseille terug te halen. Zijn antwoord liet niets aan vertwijfeling over.

Greenwood is wervelend begonnen aan zijn avontuur bij Marseille met vijf goals in de eerste drie competitiewedstrijden. Tijdens de persconferentie van Carsley in aanloop naar het Nations League-duel met Ierland kon de aanwezige pers dan ook niet om de aanvaller heen.

"Heb je overwogen om Greenwood op te roepen voor de komende Nations League-wedstrijden?", vroeg een van de aanwezige journalisten. "Nee, dat heb ik niet overwogen", aldus Carsley. "Ik weet hoe het met hem gaat, hij doet het uitstekend bij Marseille, maar dat is geen overweging geweest."

Nadat Greenwood bij zijn debuut meteen twee keer scoorde tegen Stade Brest, tilde hij zijn totaal tegen Stade de Reims en Toulouse naar vijf goals en één assist. De aanvaller, topscorer in de Franse competitie, is een schot in de roos gebleken.



Hoewel Greenwood nooit officieel door de Engelse voetbalbond is uitgesloten van de nationale ploeg, is hij sinds zijn terugkeer niet meer opgenomen in een Engelse selectie. Als het aan Carsley ligt gaat dat ook niet meer gebeuren.

"Mason komt wat mij betreft niet meer in aanmerking", herhaalde hij. Het betekent overigens niet het einde van de interlandcarrière van Greenwood. De aanvaller, die over een dubbele nationaliteit beschikt, is in beeld bij Jamaica.

Steve McClaren, voormalig assistent van Erik ten Hag bij Manchester United en huidige bondscoach van Jamaica, heeft Greenwood er graag bij. Naar verluidt staat de enkelvoudig Engels international open voor een interlandswitch.

Carsley neemt het stokje tijdelijk over van Gareth Southgate bij the Three Lions. De vijftigjarige coach, voormalig manager van Brentford en bondscoach van Jong Engeland, beleeft zijn vuurdoop tegen Ierland. Het duel vangt zaterdag om 18:00 uur aan.