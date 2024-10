TOP Oss-fans maken debuterende Shona Shukrula belachelijk met seksistisch spandoek

De TOP Oss-fans hebben zich vrijdag van hun slechtste kant laten zien. Shona Shukrula, die bij het duel tussen de Ossenaren en ADO Den Haag de eerste vrouwelijke scheidsrechter ooit werd in het mannelijke Nederlands betaald voetbal, werd met een seksistisch spandoek belachelijk gemaakt.

Voor Shukrula was de avond juist zo mooi. Zij was de eerste vrouwelijke arbiter die een mannelijke Nederlandse profvoetbalwedstrijd in goede banen moest leiden.

Fans van TOP Oss hadden er ook weet van, en besloten de 33-jarige Alkmaarse 'welkom te heten'. "Shona, een echte keukenkampioen", doelde het spandoek op de naam van de competitie, de Keuken Kampioen Divisie.

Uiteraard zit in dat spandoek ook een vrouwonvriendelijke en seksistische opmerking verscholen. Het dikgedrukte woord 'keuken' verwijst naar de genderrollen van het traditionele huishouden.

Vooraf werd Shukrula nog in het zonnetje gezet. Ze kreeg een bos bloemen en een ingelijste foto uitgereikt door beide algemeen directeuren (Natascha van Grinsven, ADO, en Bas van Rossum, TOP Oss).

Shukrula promoveerde in mei naar de groep scheidsrechters betaald voetbal. De arbiter fluit sinds het seizoen 2009/2010 wedstrijden voor de KNVB.

De afgelopen seizoenen floot Shukrula bij de mannen in de Tweede Divisie en sinds 2020 doet ze ervaring op als vierde official in de Keuken Kampioen Divisie.

Shukrula fluit daarnaast ook in het vrouwenvoetbal. Ze had al de leiding over EK- en WK-kwalificatiewedstrijden en Champions League-wedstrijden voor vrouwen.