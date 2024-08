Toni Kroos reageert vol ongeloof op Barcelona-nieuws van Fabrizio Romano

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Toni Kroos, die haast niet kan geloven wat Fabrizio Romano schrijft over Ilkay Gündogan.

Romano bracht dinsdag het nieuws dat Barcelona bereid is om Gündogan transfervrij te laten gaan. Barcelona wil graag meer financiële mogelijkheden daarom mag de Duitser, die afgelopen seizoen steevast tot de uitblinkers behoorde, gratis de deur uit.

LaLiga Barcelona BAR 2024-08-24T17:00:00.000Z 19:00 Athletic Bilbao ATH

Dat nieuws kan Kroos maar moeilijk geloven. De Real Madrid-legende, die afgelopen zomer op het EK nog met Gündogan samenspeelde, laat dat weten onder een nieuwsbericht van Romano met één duidelijk woord: 'WOW'. Daarachter zijn nog drie emoji's te zien, waarbij een poppetje de handen voor het gezicht slaat.

Gündogan lijkt zijn carrière te vervolgen bij Manchester City, waar hij eerder al furore maakte. Josep Guardiola ziet de middenvelder graag terugkeren. Het is nu aan Gündogan om de knoop door te hakken.