Tom Egbers keert na bijna twee jaar weer terug op televisie en doet zijn zegje

Tom Egbers heeft woensdag na een afwezigheid van bijna twee jaar weer zijn rentree gemaakt op de Nederlandse televisie. De voormalig presentator van NOS Sport was te gast bij Omroep MAX en vertelde daar hoe hij de afgelopen periode heeft beleefd.

Egbers werd in maart 2023 door de NOS op non-actief gesteld. De nu 67-jarige presentator was op dat moment het vaste gezicht van Studio Sport maar werd door de staatsomroep bij die functie weggehaald na een publicatie in De Volkskrant.

Daarin kwam onder meer naar voren dat Egbers zich volgens diverse redactiemedewerkers schuldig zou hebben gemaakt aan pestgedrag en intimidatie. Daarnaast had Egbers een drie jaar durende affaire met zijn veel jongere (ex-)collega, die tevens slachtoffer werd van het pestgedrag.

Een jaar later troffen de geboren Almeloër en de NOS een schikking nadat eerstgenoemde een kort geding aanspande. Daaruit vloeide voort dat Egbers weer programma's mocht maken namens de zender, maar dat hij niet meer aan de slag zou gaan bij de wekelijkse zondagse voetbaluitzending.

Zijn nieuwe programma, Tom’s sportverhalen, wordt vanaf aanstaande donderdag uitgezonden op NOS. Om daarover meer te vertellen, was hij te gast bij Omroep MAX. Eerst werd hem echter gevraagd hoe het met hem was, na zijn lange afwezigheid.

"Dit is de eerste keer in bijna twee jaar", duidde de presentator. "Hoe dat is? Onwennig, een beetje. Er is veel gezegd en ontzettend veel geschreven en geoordeeld. Het is me niet in de koude kleren gaan zitten."

"Maar ik ben ontzettend blij dat ik weer aan het werk ben en ik wil ook graag vooruitkijken", zei Egbers. "De NOS en ik hebben in goed overleg, maar daadwerkelijk goed overleg, afgesproken hoe mijn carrière bij de NOS voortgezet wordt. Daar ben ik nu mee bezig. Met heel leuke collega’s. Daar ben ik ontzettend blij mee."

Op de werkvloer van de staatsomroep is Egbers niet meer te vinden. "Nee, ik ben op reis", aldus de presentator. Voor de invulling van zijn nieuwe programma reisde hij inderdaad af naar Engeland.