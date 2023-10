Timmer noemt ‘pareltje’ dat Ajax moest halen: ‘Frenkie met een linkerpoot’

Zondag, 22 oktober 2023 om 12:25 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:56

Henk Timmer zegt zondag in Goedemorgen Eredivisie van ESPN dat Ajax Thiago Almada enkele jaren geleden al had kunnen binnenhalen. De spelersmakelaar noemt verderop in de uitzending namen van spelers die nu ook in Amsterdam hadden kunnen spelen, maar die onder leiding van de inmiddels weggestuurde technisch directeur Sven Mislintat nooit in de Johan Cruijff ArenA werden gepresenteerd.

"Als een trainer zegt: 'Ik wil Almada', dan kan ik me daar wel wat bij voorstellen. Dat is een topspeler", verwijst Timmer naar de geruchten over de komst van de Argentijnse middenvelder van Atlanta United. "En als je dan toch spelers gaat halen, dan zou ik Almada halen, een Perrone (Argentijnse middenvelder die door Manchester City is verhuurd aan Las Palmas, red.) halen, een Gianluca Prestianni (Argentijnse aanvaller van Vélez Sarsfield, red.) halen." Hans Kraay junior breekt in en wil van Timmer weten wie Perrone precies is.

"Perrone is nu van Manchester City. Daar was Ajax ook voor in de markt vorig jaar", legt de spelersmakelaar uit. Dat is Frenkie de Jong met een linkerpoot, zeg maar. Dat zijn spelers die Ajax beter maken en het Ajax-spel ook snappen. Prestianni is een buitenspeler van Vélez die toevallig vorige week is rondgekomen met Benfica. Je moet echt naar die pareltjes gaan kijken, wat Ajax nu heeft is echt vlak."

Volgens Kraay junior wilde Maurice Steijn met name Almada heel graag naar Ajax halen. "Die kost dan tussen de 20 en 25 miljoen euro?", vraagt de verslaggever annex analist zich af. "Dat is de vraag", countert Timmer direct. "Bied maar eens 15 miljoen en ga met een percentage werken, dan kom je uiteindelijk op 17 miljoen euro uit. Dan heb je een topspeler."

Timmer is eerder in de uitzending zeer complimenteus over Almada. "Thiago is een fantastische speler, ik ken hem al heel lang. Hij is al veel vaker bij Ajax genoemd en in beeld geweest. Het is echt een geweldige speler en een aantal jaar geleden heb ik al met Ajax over hem gesproken. Toen hadden ze hem eigenlijk moeten nemen. Alleen kost hij nu geloof ik 25 miljoen euro."

Almada vertegenwoordigt volgens Transfermarkt een marktwaarde van 27 miljoen euro, maar volgens clubwatcher Mike Verweij kon Mislintat hem afgelopen zomer inclusief bonussen voor 15 miljoen euro ophalen. The Athletic meldde in augustus echter een minimale transfersom van 26,7 miljoen euro. Almada, die tot 31 december 2025 vastligt in Atlanta, tekende uiteindelijk niet bij Ajax.

Ongeloof bij Kraay

Kraay hoort Timmer aan over mogelijke transfers en somt op wat sommige inkomende afgelopen zomer hebben gekost. "Ávila is 12 miljoen, Akpom is 12 miljoen, Mannsverk is 6 miljoen, Gaaei 4,5 miljoen en dan Ramaj (die maximaal 10 miljoen euro kost, red.). Dat is 40 miljoen, dan had je nog 20 miljoen overgehouden." Timmer trekt tot slot een simpele conclusie: "Daarvoor had je één topper gehaald."