Tijjani Noslin doet Napoli met schitterende assist opnieuw heel veel pijn

Lazio is erin geslaagd om Napoli voor de tweede keer in drie dagen tijd te verslaan. Na de 3-1 bekerzege op woensdag wonnen de Romeinen zondag ook in Serie A-verband: 0-1. Tijjani Noslin, die woensdag een hattrick noteerde, stond met een heerlijke assist aan de basis van de winnende treffer van Gustav Isaksen. Lazio stijgt naar plek vijf en heeft slechts één punt minder dan nummer twee Napoli. Koploper Atalanta staat weer twee punten los van Napoli.

Bij Napoli werd spits Romelu Lukaku geflankeerd door Matteo Politano en Kvicha Kvaratskhelia, wat automatisch inhield dat David Neres op de bank begon. Een andere ex-Ajacied, Stanislav Lobotka, was de controleur op het middenveld. Bij Lazio moest Noslin het doen met een reserverol, maar zou twintig minuten voor tijd invallen. Taty Castellanos stond zondag in de basis.

Napoli aasde op revanche voor de bekeruitschakeling tegen Lazio en begon dan ook scherp. De thuisploeg kreeg al snel een mogelijkheid via Scott McTominay, die na uitstekend voorbereidend werk van Politano net naast het doel van Ivan Provedel schoot.

Lazio kwam langzaam maar zeker beter in de wedstrijd. Castellanos legde af op voormalig Feyenoord-target Isaksen, die vanaf rechts naar binnen sneed en Napoli-doelman Alex Meret tot het uiterste dwong om een treffer te voorkomen.

Napoli nam het heft weer in handen, al leek het vele balbezit niet direct iets op te leveren voor de ploeg van trainer Antonio Conte. In blessuretijd bracht Kvaratskhelia de supporters toch nog in vervoering met een heerlijke vrije trap, die op de bovenkant van de lat eindigde.

Vlak na rust kwam Lazio plots heel dicht bij de voorsprong. Fisayo Dele-Bashiru won een duel van Lobotka en besloot niet af te leggen, maar voor eigen succes te gaan. De 23-jarige Nigeriaan kwam met een ware kanonskogel op de proppen, die uiteenspatte op de lat boven de verbouwereerde Meret.

Napoli had aan de andere kant van het veld ook pech, toen André-Frank Zambo Anguissa zijn kopbal uit een hoekschop op de bovenkant van de lat deed belanden. Tien minuten voor tijd sloeg Lazio toe.

Invaller Noslin kreeg de bal op het middenveld, draaide open en bereikte Isaksen met een schitterende dieptepass op Isaksen. De Deen sneed naar binnen en schoot met links fraai raak in de verre hoek: 0-1.