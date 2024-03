Tienersensatie onderweg: de aanvaller die wél zeker naar Real Madrid gaat

Weinig mensen zullen nog aan twijfelen aan zijn komst naar Real Madrid, maar voor zover publiekelijk bekend is heeft Kylian Mbappé nog altijd niet zijn handtekening gezet onder een contract in de Spaanse hoofdstad. Toch beschikt Carlo Ancelotti volgend seizoen gegarandeerd over een nieuwe talentvolle spits. In de week nadat Endrick Felipe Moreira de Sousa, geheel volgens Braziliaanse traditie afgekort naar Endrick, zijn eerste goal voor zijn vaderland maakte, vertelt Voetbalzone zijn verhaal.

Het rijtje is als volgt: Pelé, Edú, Ronaldo Nazário en Endrick. Kort daarna volgen onder meer Marcelo, Neymar en Alexandre Pato. Geen misselijke reeks namen om tussen te staan. Afgelopen weekend werd de piepjonge Endrick de op drie na jongste doelpuntenmaker ooit van het Braziliaanse nationale elftal, toen hij als 17 jaren en 246 dagen oude jongen het enige doelpunt maakte op Wembley tegen Engeland. Als Europa nog niet bekend was met het toptalent van Palmeiras, is het dat nu wel.

De goal zelf steekt in schril contrast met al het bijzondere wat om Endrick heen hangt. Hij tikte binnen in een leeg doel, nadat een poging van Vinícius Júnior via de Engelse keeper voor zijn voeten belandde. Het past totaal niet bij de eindeloze berichten en filmpjes over Endrick die op socialemediakanalen verschijnen. En toch is het doelpunt op Wembley een indicator van hoe speciaal deze zeventienjarige parel is.

Snelle wereldwijde bekendheid

Als je in januari 2022 geen filmpje hebt gezien van een vijftien lentes jonge aanvaller die met een omhaal scoort van net buiten het strafschopgebied, heb je als voetballiefhebber iets verkeerd gedaan. De goal ging wereldwijd het Internet over en kreeg de aandacht die een wonderschone treffer door een speciale speler als deze verdient. En zo waren er in die tijd steeds meer clipjes van Endrick die alle vormen van lands- of continentsgrenzen negeerden en op alle plekken ter wereld belandden. Nagenoeg iedere westerse voetbalfanaat had hem al zien spelen, zonder te weten wie het eigenlijk was.

Senhores e senhores... ENDRICK! Não custa repetir: apenas 15 anos de idade. QUE GOL!!! Palmeiras 3x0 Oeste #Copinha2022 pic.twitter.com/FIll0mmvNd — Goleada Info (@goleada_info) January 19, 2022

De opkomst van Endrick doet denken aan de doorbraak van Neymar bij Santos. Met fier omhoog staand haar - soms geblondeerd, soms niet - en een pleister op de neus à la Robbie Fowler, vulde deze andere Braziliaanse tienersensatie vanuit Zuid-Amerika de harten van menig Europees liefhebber van het spelletje. Vol bravoure klemde Neymar de bal tussen zijn voeten, om deze vervolgens over zijn tegenstander heen te zwiepen. Met overtuiging legde hij het leer middels een rabona bij de tweede paal. Maar Endrick valt op een andere manier op: simpelweg door het maken van doelpunten.

Als hij tien is, wordt de linkspoot opgenomen in de jeugdopleiding van Palmeiras, waar hij vrijwel altijd één of meerdere teams hoger speelt dan gebruikelijk is op zijn leeftijd. Als Endrick veertien jaar oud is, debuteert hij in het Onder 17-elftal, alvorens hij een jaar later de overstap naar het Onder 20-team maakt. Ongeacht de leeftijd van zijn tegenstanders, Endrick weet het net te vinden. “Hij is als water dat bergafwaarts gaat, je kan het niet tegenhouden”, zei João Paulo Sampaio, coördinator in de Palmeiras-jeugdopleiding, ooit over zijn pupil.

Al op hele jonge leeftijd breekt Endrick door bij Palmeiras.

In oktober 2022, Endrick is op dat moment nog altijd slechts zestien, maakt hij zijn debuut op het hoogste niveau. Later in diezelfde maand schiet hij zichzelf naar de titel van jongste doelpuntenmaker ooit in de Braziliaanse Serie A. Voor het gemak schoot Endrick er gelijk maar twee in tegen Atletico Paranaense, waarmee hij Palmeiras aan een 1-3 overwinning hielp.

Gewild door heel Europa

Brazilië heeft sinds Adriano, of misschien zelfs wel sinds Ronaldo, geen wereldspits meer gekend en snakt naar een nieuwe aanvalsleider. Pato kwam voor een korte periode in de buurt en Gabriel Jesus leek een ogenblik lang voorbestemd om grote hoogtes te gaan bereiken, maar zij bleken niet de gedroomde nieuwe voorman van de Braziliaanse aanval. Dat er wordt gedacht dat Endrick die speler wél zou kunnen zijn, bleek uit het gegeven dat zo ongeveer alle topclubs in Europa hoopten dat hij hun gelederen kwam versterken.

Richting het einde van 2022, als iedereen en zijn moeder de ‘Endrick, Generational Talent, Best Skills and Goals HD’-compilaties al drie keer gezien heeft, is de tiener het middelpunt van een heuse transfersaga. Met name FC Barcelona, Arsenal, Paris Saint-Germain en Real Madrid worden concreet en uiteindelijk trekt de Koninklijke aan het langste eind. Palmeiras ontvangt een recordbedrag van 45 miljoen euro én mag Endrick ‘houden’ tot 21 juli 2024, als hij zijn negentiende levensjaar ingaat.

In maart 2024 werd Endrick de op drie na jongste doelpuntenmaker van Brazilië.

Terwijl hij zijn wedstrijden nog in Braziliaanse competities speelt, laat Endrick het ook al zien in de hoofdmacht van O Seleção. November vorig jaar debuteerde hij en inmiddels staat de teller op vier invalbeurten in het iconische geel-blauwe tenue. Nadat hij afgelopen zaterdag tegen Engeland doel trof, herhaalde het supertalent dat trucje drie dagen later tegen Spanje. Unai Simón moest toekijken hoe Endrick van net binnen het zestienmetergebied raak schoot met een halve volley. In totaal had hij, verdeeld over de invalbeurten, negentig minuten nodig om tot twee doelpunten te komen. Een moyenne waar menig volgroeid spits nog niet eens van durft te dromen.

Dat Endrick zijn huidige tempo een carrière lang vol gaat houden is een utopie en geen mens zal daar vanuit gaan. Maar de Braziliaanse fans mogen weer hopen op een geweldige nummer 9 zoals ze er zoveel van hebben gekend. Of Endrick zo goed wordt als dat Ronaldo of een van die andere legendarische spitsen was, valt allerzekerst nog maar te bezien. Maar de eerste stap richting een dergelijk fabelachtige status is gezet. Sterker nog, in bepaalde lijstjes staat Endrick maar één trede onder R9 en drie onder Pelé.

