Thomas Vermaelen is met Ajax in gesprek over terugkeer naar de club

Thomas Vermaelen is in beeld om de trainer te worden van Jong Ajax, zo meldt Jeroen Kapteijns namens De Telegraaf. De 38-jarige oud-verdediger is momenteel de trainer van België Onder 20 en assistent bij België Onder 18, maar zou in Amsterdam moeten dienen als de opvolger van Dave Vos. Laatstgenoemde is vanaf volgend seizoen onderdeel van de technische staf van de hoofdmacht.

Afgelopen week bevestigden de Amsterdammers de aanstelling van Francesco Farioli als hoofdcoach, die tekent voor drie jaar. Dat betekende ook dat Vos de overstap van Jong Ajax naar de staf van Farioli maakt.

Ajax moet daarom nu spoedig op zoek naar een nieuwe coach voor de beloftenploeg. De gesprekken tussen Ajax en Vermaelen lopen al, zo klinkt het.

De Belgische voetbalbond is nog niet op de hoogte van de interesse in de oud-verdediger, maar Vermaelen is ook niet fulltime in dienst bij de bond. De Belg zou ‘zonder problemen’ weg kunnen bij de KBVB, voegt Voetbal International toe.

Het medium schrijft daarnaast dat Vermaelen en Alex Kroes elkaar kennen, omdat laatstgenoemde de zaakwaarnemer van de oud-prof was bij SEG. Mochten de gesprekken tussen Vermaelen en Ajax op niets uitlopen, dan is een interne oplossing ook een optie. “In dat licht valt regelmatig de naam van Frank Peerenboom, die nu trainer is van Ajax Onder 18”, aldus VI.

Vermaelen genoot zijn jeugdopleiding bij Ajax en kwam uiteindelijk tot 143 wedstrijden in de hoofdmacht. Na zijn vertrek uit Amsterdam kwam de 85-voudig international van België nog uit voor Arsenal, FC Barcelona, AS Roma en Vissel Kobe.

