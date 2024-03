Thomas Tuchel wordt mogelijk komende week al ontslagen bij Bayern MÃ¼nchen

Thomas Tuchel wordt mogelijk komende week al ontslagen bij Bayern München

Thomas Tuchel wordt mogelijk komende week al ontslagen als trainer van Bayern München. Sky Deutschland weet te melden dat de Duitse oefenmeester de komende dagen gewoon nog aanblijft, maar een ontslag bij Champions League-uitschakeling komende dinsdag ‘waarschijnlijk’ is.

Bayern leed vrijdagavond opnieuw duur puntenverlies. Drie minuten voor tijd kreeg het de 2-2 tegen op bezoek bij SC Freiburg, en die klap kwam der Rekordmeister niet meer te boven.

Inmiddels is de achterstand van Bayern, de nummer twee van de Bundesliga, op koploper Bayer Leverkusen opgelopen tot zeven punten. Leverkusen heeft bovendien nog een duel tegoed.

Van de laatste vijf officiële duels die de club uit Beieren speelde, werd er slechts één keer gewonnen. Bovendien leed Bayern in die reeks liefst drie nederlagen.

De druk op trainer Tuchel neemt daardoor alleen maar verder toe. Vorige week werd al bekend dat de trainer na dit seizoen vertrekt bij Bayern, maar mogelijk wordt hij dus al eerder op straat gezet.

De regerend landskampioen van Duitsland moet komende dinsdag tegen Lazio in de achtste finales van de Champions League in eigen huis een 1-0 achterstand zien weg te poetsen. Lukt dit niet en wordt Bayern uitgeschakeld, dan is volgens Sky Deutschland ‘een onmiddellijke scheiding waarschijnlijk’.

Als het Bayern wel lukt om zich te plaatsen voor de kwartfinales van het miljardenbal, dan is het volgens het Duitse medium aannemelijk dat Tuchel het seizoen gewoon afmaakt in Zuid-Duitsland.

