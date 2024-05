Thomas Tuchel gaat definitief niet verder als trainer van Bayern München

Thomas Tuchel gaat definitief niet verder als trainer van Bayern München, zo maakt hij zelf bekend op een persconferentie. De laatste dagen kwamen er verschillende berichten naar buiten dat der Rekordmeister tóch door zou willen gaan met de vijftigjarige Duitser, maar dat gaat dus niet gebeuren.

“Dit is mijn laatste persconferentie als trainer van Bayern”, aldus Tuchel. “Er liepen gesprekken, maar we hebben geen akkoord bereikt. Dus de beslissing uit februari blijft staan.” In februari werd aangekondigd dat de trainer aan het eind van het seizoen zou vertrekken.

De clubleiding van Bayern wilde graag dat Tuchel op zijn post bleef en voerde de afgelopen dagen meerdere gesprekken met hem, zo meldt Florian Plettenberg van Sky Sport. Tuchel wilde best blijven, maar dan wel onder een aantal voorwaarden. Het belangrijkste twistpunt was de contractduur: de coach eiste een nieuwe verbintenis voor twee seizoenen, een jaar langer dus dan zijn oorspronkelijke contract. Er kon echter geen akkoord bereikt worden, schrijft Plettenberg.

Al sinds februari zoekt Bayern naar een geschikte opvolger van Tuchel, maar die kan maar niet gevonden worden. Droomkandidaat Xabi Alonso besloot om bij Bayer Leverkusen te blijven, waarna overgeschakeld werd op Ralf Rangnick. Bayern voerde langdurig gesprekken met de bondscoach van Oostenrijk, die besloot om zijn huidige werkgever tóch niet te verlaten.

Ook daarna wist Bayern geen nieuwe coach te strikken. Erik ten Hag lijkt ook komend seizoen manager van Manchester United te zijn, terwijl Julian Nagelsmann na het EK doorgaat bij Duitsland. Unai Emery bedankte eveneens voor de job, terwijl Julen Lopetegui koos voor de baan bij West Ham United. Er werd ook gesproken met Hansi Flick, maar een terugkeer van de coach werd bij voorbaat al niet gezien als ideaal.

Tuchel staat sinds maart 2023 voor de spelersgroep van Bayern, toen hij de ontslagen Nagelsmann opvolgde. Vorig jaar behaalde Bayern onder Tuchel met moeite het landskampioenschap, dit seizoen gaat der Rekordmeister afsluiten zonder prijs. Voor Bayern is dat het eerste seizoen zonder trofee sinds 2011.

