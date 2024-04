Thomas Müller heeft opmerkelijk verzoek aan fans van Bayern: ‘Kijk in je kast!’

Bayern München heeft fans die naar het duel tussen Bayern en Real Madrid komen, opgeroepen om massaal in het rood gekleed naar de Allianz Arena te komen.

Onder meer clubiconen Thomas Müller, Manuel Neuer en Joshua Kimmich vragen de gunst aan de supporters van Bayern. “Kom allemaal in het rood. Kijk in je kast of je iets hebt of koop anders iets voor jezelf”, zei Müller in een video op social media.

De Oostenrijkse middenvelder Konrad Laimer gebruikte dezelfde bewoordingen als Borussia Dortmund om hun harde kern aan te duiden: die Gelbe Wand. In de video zei hij dat hij hoopt dat de spelers van Bayern dinsdagavond ‘tegen een rode muur aan voetballen.’

Op de persconferentie voorafgaand aan de halve finale van de Champions League, benadrukte ook trainer Thomas Tuchel het belang van de fans. “We hebben een absolute topsfeer nodig. Het was al goed tegen Arsenal, maar we hebben nog meer nodig.”

“Het publiek moet het spel ademen en beleven en ons steunen als het moeilijk is. We hebben maximale steun nodig om ons door fases te loodsen waarin we het moeilijk hebben.”

Bayern wist in de kwartfinale van het miljardenbal knap af te rekenen met Arsenal. Over twee duels was der Rekordmeister met 3-2 te sterk voor de Londenaren.

Dinsdag wacht het eerste duel van het tweeluik met Real Madrid. De return in Spanje staat volgende week woensdag op het programma.

