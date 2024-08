Thierry Henry neemt tien dagen na Olympische Spelen verrassend besluit

Thierry Henry neemt afscheid als bondscoach van het Franse beloftenelftal. De oud-wereldspits vertrekt met een zilveren medaille, die onlangs behaald werd op de Olympische Spelen in eigen land.

Henry werd een jaar aangesteld als trainer van Frankrijk Onder 21 en had nog een contract tot de zomer van 2025. Zijn vertrek is na de goede prestatie op de Olympische Spelen verrassend te noemen.

Op de website van de Franse bond staat dat Henry om 'persoonlijke redenen' heeft besloten te stoppen. "Het behalen van een zilveren medaille op de Spelen voor mijn land zal voor de rest van mijn leven een van de dingen blijven waar ik het meest trots op ben."

"Ik ben de bond, de spelers, de staf en de supporters die mij deze magische ervaring hebben gegeven ongelooflijk dankbaar", aldus Henry.

De kwalificatiecampagne voor het EK Onder 21 gaat in het najaar verder, zonder Henry dus. Frankrijk staat tweede in Groep H, nadat de laatste kwalificatiewedstrijd tegen Oostenrijk (2-0) verloren werd. De drie duels daarvoor werden wel gewonnen.

Het Franse beloftenelftal was voor Henry zijn derde klus als hoofdtrainer. Eerder stond hij kortstondig voor de groep bij AS Monaco en CF Montréal. Ook was hij assistent-bondscoach bij België, onder meer op het WK in Qatar.