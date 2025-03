Thiago Motta belandde vlak voor ontslag in verhitte confrontatie met Juventus-bestuur

Thiago Motta werd zondagmiddag ontslagen als trainer van Juventus. De resultaten zijn het hele seizoen al bijzonder matig, maar La Gazzetta dello Sport noemt ook een heel andere reden voor het ontslag van de 42-jarige oefenmeester.

Zondagmiddag maakte Juventus het ontslag van Motta bekend middels een officieel statement op de clubkanalen. Hij werd bedankt voor bewezen diensten en daarbij werd ook meteen zijn opvolger benoemd: oud-speler van de club Igor Tudor, die tekende tot komende zomer, met de optie tot nog een jaar.

Waar de slechte resultaten een logische reden zouden zijn geweest voor het ontslag, weet La Gazzetta dello Sport meer. “Juve besloot het vertrouwen in het management van Thiago Motta op te zeggen vanwege de reactie van de coach na het verhitte debat over de nederlagen tegen Atalanta en Fiorentina.”

Afgelopen dinsdag vond er een evaluatiegesprek plaats tussen de trainer, technisch directeur Cristiano Giuntoli en algemeen directeur Maurizio Scanavino. Daarbij zouden de mannen helemaal niet een vooropgezet idee hebben om Motta te ontslaan, maar zorgden de weinig overtuigende antwoorden van de trainer ervoor dat de clubleiding aan hem begon te twijfelen.

Giuntoli zou tijdens het gesprek nogal uit zijn slof zijn geschoten richting Motta. Hij zou hebben gezegd dat het team niet in staat was om een fatsoenlijke wedstrijd op de mat te leggen en dat hij spijt zou hebben van zijn keuze voor Motta.

Het bestuur confronteerde hem met zijn ‘kalme’ reactie na de 0-4 oorwassing die Juventus kreeg in eigen stadion van Atalanta. Een boze reactie om de spelers op scherp te zetten behoorde meer tot de verwachting, maar Motta bleef rustig. Tegen Fiorentina werd vervolgens met een pijnlijke 3-0 verloren.

Daarom besloten de beleidsbepalers bij Juventus dat het genoeg is geweest voor Motta, die momenteel met zijn familie op vakantie is in Portugal. Voor de club is het noodzakelijk om op de vierde plek te eindigen in de Serie A, zodat het volgend seizoen opnieuw in de Champions League mag uitkomen. Momenteel is de achterstand op nummer 4 Bologna één punt.