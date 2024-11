Theo Janssen weet zeker dat PSV'er grote toekomst heeft: 'Hij gaat een stap maken'

Theo Janssen heeft genoten van de overwinning van PSV in de Champions League. De Eindhovenaren waren dankzij treffers van Ryan Flamingo, Malik Tillman, Johan Bakayoko en een eigen doelpunt van Ladislav Krejci veel te sterk voor Girona: 4-0. Janssen heeft lovende woorden over voor een van de doelpuntenmakers.

“Ik heb Flamingo natuurlijk al meegemaakt bij Vitesse”, zo begint Janssen na afloop voor de camera van Ziggo Sport over de verdediger van PSV. “Daar was hij ook al levensgevaarlijk bij standaardsituaties. Het is een jongen die een hele goede timing heeft en heel goed weet waar hij moet bewegen.”

“Hij is ook sterk met zijn hoofd, dus het verrast me niet dat hij hier scoort. Hier schiet hij natuurlijk in plaats van dat hij kopt, maar het verrast me niet dat hij in standaardsituaties zó gevaarlijk is.”

“Het is een jongen die een fantastische mentaliteit heeft en het is iemand die heel veel tijd en energie steekt in het beter worden”, vervolgt Janssen. “Bij Vitesse was het nog weleens dat hij aan de bal te veel tijd nam en daardoor de verkeerde keuzes maakte. Nu gaat dat ook steeds beter.”

“Dit is een speler die langzaam steeds beter aan het worden is. Dit gaat waarschijnlijk niet zijn top zijn: hij gaat nog een volgende stap maken”, aldus de analyticus.

Flamingo zelf verscheen na afloop ook met een brede glimlach voor de camera van verslaggeefster Noa Vahle. “Mijn eerste Champions League-goal inderdaad. Die voelt wel lekker en hij kwam op een mooi moment.”

“We hadden niet specifiek getraind op de verre inworp van Malik Tillman, maar we hadden zijn kracht wel benoemd. De focus lag op Luuk de Jong, waardoor ik de vrijheid kreeg om te scoren”, besloot Tillman.