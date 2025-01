Theo Janssen vertrekt bij Vitesse om elders in Nederland hoofdtrainer te worden

Theo Janssen en Vitesse nemen aan het einde van het lopende seizoen afscheid van elkaar. De huidige hoofd scouting van de club wil aan de slag als hoofdtrainer en heeft een nieuwe club gevonden elders in Nederland.

Het vertrek van Janssen meldt Vitesse op de eigen kanalen. "Het is voor mij tijd om weer op eigen benen te staan en te doen wat ik het liefste doe", legt het clubicoon uit. "In mijn huidige functie mis ik de rol op het veld."

Vanzelfsprekend doet het Janssen pijn om de club achter te laten. "Vitesse is mijn club, en mijn hart zal altijd geel-zwart blijven. Het was een ontzettend zware beslissing om de deur achter me dicht te trekken, maar het is een kans om me als hoofdtrainer te bewijzen. Dit is geen definitief vaarwel. Als de mogelijkheid zich voordoet, hoop ik ooit terug te keren bij ‘mijn’ Vitesse."

Edwin Reijntjes, huidige algemeen directeur van de Arnhemmers, had Janssen liever binnenboord gehouden. "Het is ontzettend jammer dat Vitesse een clubcoryfee armer wordt aan het einde van het seizoen", laat de bestuurder optekenen. "Theo heeft zich altijd voor de volle honderd procent ingezet voor zijn club. Zowel als speler, als in alle andere functies die hij binnen de club heeft gehad. Desondanks wens ik hem het allerbeste en toon ik begrip voor zijn besluit om zichzelf verder te ontwikkelen. We gaan hem missen binnen de club, maar ook zeker daarbuiten."

Met ingang van het nieuwe seizoen start Janssen als hoofdtrainer bij De Treffers uit Groesbeek. De topamateurclub komt uit in de Tweede Divisie, het derde niveau van de Nederlandse voetbalpiramide.

Janssen vervolgt: "Vitesse is mij enorm dierbaar. Ik heb alle hoop en vertrouwen dat de overnameprocedure rond de club tot een goed einde komt. Voor nu moeten we samen het seizoen goed afsluiten. Hoe moeilijk het ook is, ik roep alle supporters op om alles te blijven geven voor geel-zwart, zoals ze dat altijd hebben gedaan. Jullie zijn nog niet van mij af."

Daarmee komt na twaalf jaar een einde aan het dienstverband van de oud-middenvelder bij Vitesse. Eerder was hij bij de club werkzaam als speler, scout, hoofdtrainer van de Onder 16 en Onder 18 en assistent-trainer bij Onder 19, Jong Vitesse en het vlaggenschip van de Arnhemse Keuken Kampioen Divisie-deelnemer.