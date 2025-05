Theo Janssen verbijsterd door één moment tijdens Paris Saint-Germain - Arsenal: 'Dit is echt belachelijk'

Theo Janssen is na afloop van Paris Saint-Germain - Arsenal (2-1) verbijsterd over de penalty die de thuisploeg in de tweede helft kreeg én de manier waarop Vitinha die strafschop vervolgens miste. Dat vertelt hij bij Ziggo Sport.

Na ruim een uur spelen, op het moment dat PSG op een 1-0 voorsprong stond, ging de bal na inmenging van de VAR plotseling op de stip. Bij een uithaal van Achraf Hakimi bleek de bal tegen de hand van Myles Lewis-Skelly te zijn gekomen, en kreeg PSG een penalty.

Vitinha nam de verantwoordelijkheid vanaf elf meter. Dat deed hij echter zonder succes: na een opmerkelijke aanloop werd zijn zwak ingeschoten strafschop gekeerd door Arsenal-doelman David Raya.

“Een belachelijke penalty. Hij draait zichzelf weg als verdediger en z’n arm beweegt een beetje mee. Niemand appelleert, helemaal niemand”, aldus Janssen over de aanleiding voor de penalty.

Ook over de manier waarop Vitinha de penalty nam is de analist niet te spreken. “Ja, hij had een stok vast ook”, zegt hij gekscherend. “Dat ziet niemand, maar hij heeft eigenlijk een stok vast. Moet je maar eens goed op letten. Als je hem nog een keertje kan laten zien, vanaf het begin, en je ziet hem dan lopen, dan zie je ook dat hij iets vasthoudt. Anders valt hij om.”

“Dit is echt een bizarre penalty”, gaat Janssen verder. “Z’n statistieken zijn fantastisch, want volgens mij hoorde ik dat hij twaalf penalty’s had genomen en twaalf keer gescoord, dus dit is de eerste die hij mist. Maar dit roep je wel over jezelf af. Als je zo aanloopt, dan gun ik je ook dat je mist.”

Niet lang na de misser van Vitinha werd het alsnog 2-0, via Hakimi. Bukayo Saka maakte het nog enigszins spannend met de 2-1, maar daar bleef het bij. Daardoor staat PSG op 31 mei voor de tweede keer in de clubhistorie in een Champions League-finale, tegen Inter.