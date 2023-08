Theo Janssen begrijpt opstelling Ajax niet: ‘Ik baal ervan, die keuze is vreemd’

Donderdag, 24 augustus 2023 om 19:16 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:18

Theo Janssen vindt het vreemd dat Branco van den Boomen geen basisplek krijgt bij Ajax. Trainer Maurice Steijn kiest in het Europa League-duel met Ludogorets voor een middenveld dat bestaat uit Kenneth Taylor, Steven Berghuis en Benjamin Tahirovic, waardoor er geen plek is voor Van den Boomen. De analyticus laat in de studio van RTL 7 weten dat hij de van Toulouse overgekomen middenvelder graag vanaf het eerste fluitsignaal in actie had zien komen.

“Ik hoopte eigenlijk op Van den Boomen, die eigenlijk binnengehaald werd als iemand die het spel een beetje naar zijn hand moest gaan zetten”, zo opent Janssen, kijkend naar de opstelling van Ajax. “Hij heeft natuurlijk een fantastische traptechniek, dus ik hoopte eigenlijk dat hij Ajax vandaag bij de hand zou gaan nemen, maar helaas zie ik dat hij vandaag niet speelt. Daar baal ik wel van, want ik vind zeker een speler die de aanvallers aan het werk kan zetten. Ik vind het vreemd dat zo’n jongen dan niet speelt.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Of hij tot dusver indruk op mij heeft gemaakt? Nou indruk is een groot woord, maar je ziet wel dat hij bepaalde dingen heeft”, vervolgt Janssen. “Hij heeft een fantastische opening, al overdrijft hij het wel regelmatig. Vaak is het zo dat je het ook wil laten zien dat je een goede trap hebt, terwijl dat niet altijd nodig is. Hij heeft goede spelhervattingen en hij is slim tussen de linies. Het is gewoon een jongen die goed kan voetballen. Hij heeft het nog niet laten zien, maar nu heeft niemand het nog laten zien bij Ajax”, aldus de analist.

Opstelling Ajax: Gorter; Rensch, Medic, Hato, Wijndal; Taylor, Berghuis, Tahirovic; Kudus, Brobbey, Bergwijn.