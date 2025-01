Theo Janssen: 'Als ik Feyenoord was zou ik hem halen, hij maakt er 20 voor ze'

Theo Janssen is niet te spreken over het aanvalsspel van Feyenoord in het duel met FC Utrecht, zo maakt hij duidelijk tijdens het programma Studio Voetbal van de NOS. De analyticus vindt dat het met name in de voorhoede aan kwaliteit ontbreekt en noemt een speler die goed bij Feyenoord zou passen.

De Rotterdammers gingen zondag op pijnlijke wijze onderuit in De Kuip, waar de ploeg van trainer Brian Priske de bovenliggende partij was maar waar FC Utrecht met een 1-2 overwinning aan de haal ging.

“Ik zat te kijken en ik dacht: kom op jongens... één goede voorzet!”, zo blikt Janssen terug op het duel van zondag. “Het ontbreekt bij Feyenoord gewoon aan kwaliteit voorin. De laatste pass gaat te vaak verkeerd. Als Igor Paixão en Anis Hadj Moussa een mindere wedstrijd spelen, dan valt Feyenoord gewoon helemaal weg.”

“Natuurlijk ontbraken Timber en Hwang tegen FC Utrecht, maar in die ploeg mist echt een creatieve nummer 10. We hadden het net over Sem Steijn. Als hij bij dit Feyenoord had gespeeld, dan had hij niet vijftien, maar twintig doelpunten gemaakt.”

“Het is echt een type speler dat ze bij Feyenoord missen. Een echte nummer 10 die altijd onderweg is. Als je met Hwang en Timber speelt is het geweldig. Als je dan ook nog een type Sem Steijn ervoor hebt, dan word je veel gevaarlijker.”

“De buitenspelers moeten ook veel meer diepgang hebben”, vervolgt Janssen. “Hadj Moussa wil iedere bal in de voet hebben. Als hij meer de diepte zou zoeken, krijgt hij net iets meer ruimte ten opzichte van de backs en kan hij wél beslissend zijn.”

“Ik weet niet wat Steijn in zijn contract heeft staan, maar als Feyenoord slim is dan wordt die jongen opgehaald. Voor Steijn zou het een goede stap zijn met iets meer druk. Over de grens wordt het lastiger, want hij mist wat dynamiek en absolute snelheid. Maar voor de top van de Eredivisie kan hij goed zijn”, aldus de analyticus.