The Telegraph onthult de vier namen die kans maken op bondscoachschap Engeland

The Telegraph weet wie de topkandidaat is om Engeland door de aanstaande WK-kwalificatie te loodsen. Volgens de krant is de huidige interim-manager Lee Carsley momenteel de grootste kanshebber, maar zijn definitieve aanstelling nog lang niet zeker. De Engelse voetbalbond FA heeft met meerdere gegadigden gesproken over de prestigieuze job.

Naast Carsley staan ook Frank Lampard, Eddie Howe en Graham Potter op de shortlist van de FA. Eerstgenoemde heeft momenteel de beste papieren en dat komt mede doordat hij indruk heeft gemaakt in zijn eerste twee wedstrijden aan het roer als (interim-)bondscoach.

Engeland wist in de afgelopen interlandperiode af te rekenen met zowel Ierland (0-2) als Finland (2-0). Naast de prima resultaten heeft Carsley ook indruk gemaakt door de commotie rondom het meezingen van het volkslied – hij zingt nooit mee omdat hij zich focust op de wedstrijd – goed heeft weten te managen.

Daarnaast schroomde hij niet om gedurfde beslissingen te nemen. Zo posteerde hij Trent Alexander-Arnold op linksback, gunde hij Lille-middenvelder Angel Gomes zijn (basis)debuut en stelde hij centrumverdediger Levi Colwill op als linksback.

Carsley bevestigde dat hij in ieder geval zes wedstrijden aan het roer staat als bondscoach van Engeland. In oktober wachten hem wedstrijden tegen Griekenland (thuis) en Finland (uit) en in november staan de laatste twee duels in de Nations League op het programma, tegen Griekenland (uit) en Ierland (thuis). In maart 2025 gaat de WK-kwalificatie in Europa van start.

Pep Guardiola is de absolute droomkandidaat van de FA, maar hij lijkt niet weg te slaan bij Manchester City. Twee kandidaten die eerder werden genoemd, Jürgen Klopp en Mauricio Pochettino, zijn evenmin haalbaar. Klopp geniet van zijn vrije tijd, terwijl Pochettino woensdag werd gepresenteerd als bondscoach van de Verenigde Staten.

De FA neemt zijn tijd en overweegt de opties die er zijn. Howe staat al langer op het lijstje, maar het lijkt een moeilijk verhaal te worden om hem weg te plukken bij Newcastle United, dat hem dolgraag wil behouden. Lampard en de deze zomer aan Ajax en Feyenoord gelinkte Potter zijn werkloos.