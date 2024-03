Teun Koopmeiners schittert voor Atalanta met dubbelslag tegen Juventus

Juventus en Atalanta hebben elkaar na een zeer interessante wedstrijd in evenwicht gehouden: 2-2. Teun Koopmeiners was uiterst belangrijk voor Atalanta met twee treffers. De Oranje-international zette de bezoekers op voorsprong via fraai schot uit een ingestudeerde vrije trap. Vlak voor tijd prikte hij behendig binnen. Tussendoor scoorden Andrea Cambiaso en Arkadiusz Milik voor Juventus, dat de tweede plaats na deze speelronde moet afstaan aan AC Milan. Atalanta pakt een belangrijk punt in de strijd om plek vier.

Bij Juventus ontbrak Dusan Vlahovic wegens een schorsing, waardoor Milik de kans kreeg in de basisopstelling. De Pool kreeg de voorkeur boven onder meer Kenan Yildiz. Bij Atalanta moest Marten de Roon het doen met een reserverol, evenals Michel Bakker. Koopmeiners startte wel.

Het was Juventus dat voor het eerste grote gevaar van de wedstrijd zorgde. Fabio Miretti dacht de score te openen met een kopbal, ware het niet dat Atalanta-doelman Marco Carnesecchi een prima antwoord in huis had. Atalanta probeerde vooral uit de counter toe te slaan, terwijl Juventus moeite had om de defensie van de bezoekers te kraken.

Atalanta kwam tegen de verhouding in op voorsprong uit een vrije trap. Een schot ineens lag voor de hand, maar Mario Pasalic verraste met een breedtepass op Koopmeiners. Die aarzelde niet en knalde prachtig binnen: 0-1. Het was alweer het zevende uitdoelpunt voor Koopmeiners dit seizoen.

YESSS, ???????? ?????????????????????? ??????

Een heerlijke pass wordt perfect afgemaakt door Teun die Atalanta op voorsprong zet tegen Juventus ?? #ZiggoSport #SerieA #JuveAtalanta pic.twitter.com/DIQIwzELAJ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 10, 2024

Na rust moest Juventus komen en meermaals kwam het dicht bij de gelijkmaker. Milik zag zijn schot door het midden gekeerd worden door Carnesecchi, waarna de rebound voor de voeten van Federico Chiesa belandde. De Italiaan zag zijn inzet eveneens gekeerd worden door Carnesecchi.

Aan de andere kant had Koopmeiners een prima pass in huis op Gianluca Scamacca. De ex-PSV'er stuitte echter op Wojciech Szczesny. Een cruciale redding van de doelman, die Cambiaso even later gelijk zag maken. De middenvelder prikte binnen na een slim steekpassje van Weston McKennie: 1-1.

Juventus kreeg vleugels van die treffer en kwam twintig minuten voor tijd op voorsprong. Opnieuw speelde McKennie een belangrijke rol. De Amerikaan legde met zijn borst terug op Milik, wiens harde schot Carnesecchi te machtig was: 2-1.

Lang kon Juventus echter niet genieten van de voorsprong. Koopmeiners sprintte de zestien in en werd prima aangespeeld door Berat Djimsiti. De Oranje-international verschalkte Szczesny voor de tweede maal door onder de Pool door raak te schieten: 2-2. Beide ploegen werden in het restant nog dreigend, maar gescoord zou er niet meer worden.

???????? ?????????????????????? met z'n tweede! ??

De Nederlander schiet wéér raak en zet Atalanta op gelijke hoogte: 2-2 ??#ZiggoSport #SerieA #JuveAtalanta pic.twitter.com/b4MG5O6EMr — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 10, 2024

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties