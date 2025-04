Teun Koopmeiners is met heel vroege goal goud waard voor Juventus

Juventus heeft zaterdag geen fout gemaakt in de jacht op een Champions League-ticket. Thuis tegen Lecce maakte Teun Koopmeiners al in de tweede minuut de openingstreffer, en later in de eerste helft tekende Kenan Yildiz voor de 2-0. Verder dan de late 2-1 kwam Lecce niet. De ploeg van trainer Igor Tudor neemt plek drie voorlopig over Atalanta, dat net als bijna alle andere ploegen in de subtop nog in actie moet komen.

Bijzonderheden:

Na een snelle aanval door de as van het veld draaide Dusan Vlahovic open richting doel. De Serviër zag Koopmeiners diepgaan en bediende de Nederlander, die met een laag en hard schot voor de 1-0 zorgde.

Na ruim een half uur spelen maakte Yildiz er 2-0 van en weer stond Vlahovic aan de basis van de goal. De spits tikte na uitstekend voorbereidend werk van Khéphren Thuram terug op Yildiz, en de Turk vond de verre hoek met binnenkant rechts.

Het werd in de slotfase nog even spannend via Federico Baschirotto, die uit een vrije trap via de binnenkant van de paal binnenkopte. Verder dan dat kwam Lecce echter niet, waardoor Juventus won en goede zaken doet met het oog op Champions League-voetbal.

Er is echter nog niets beslist. Het gat tussen nummer drie Juve en nummer negen AC Milan bedraagt bijvoorbeeld slechts acht punten. Atalanta en Bologna kunnen dit weekend nog over de Bianconeri heen klimmen. Die twee ploegen nemen het zondag tegen elkaar op in Bergamo.