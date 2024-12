Juventus heeft na een reeks van gelijke spelen eindelijk weer gewonnen in de Serie A. Het elftal van Thiago Motta speelde op bezoek bij hekkensluiter AC Monza niet geweldig, maar had voldoende aan goals van Weston McKennie en Nicolás González. Teun Koopmeiners, die één helft speelde bij Juventus, gaf de assist bij de openingstreffer. Juve blijft op een teleurstellende zesde plek in Italië.

Met Teun Koopmeiners in de basis kwam Juventus binnen het kwartier op voorsprong. De Nederlander gaf met een scherp aangesneden hoekschop de assist op Weston McKennie, die vlak voor de doellijn kon intikken: 0-1.

Monza kwam acht minuten later op fraaie wijze terug in de wedstrijd, toen een voorzet van Andrea Carboni ineens uit de lucht werd binnengeschoten door Samuele Birindelli: 1-1.

Juventus nam het initiatief weer in handen en zette dat vlak voor rust om in zijn tweede doelpunt van de avond. Monza slaagde er niet om een hoge bal uit het eigen strafschopgebied te krijgen. De bal kwam gelukkig voor de voeten bij Nicolás González, die van dichtbij raak schoot: 1-2.

Juventus had in tweede helft opnieuw het meest de bal, maar had moeite om gevaar te stichten. Dusan Vlahovic claimde twaalf minuten bij een dreigend moment een penalty vanwege vasthouden, maar kreeg nul op het rekest van scheidsrechter Davide Massa.

Zo bleef Monza tot het eind toe in de wedstrijd. De hekkensluiter voerde de druk in de slotfase wel op met meer balbezit op de helft van Juventus, maar een echte kwam er niet.