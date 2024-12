Terugkeer in de maak? ‘Succesvolle trainer wil Paul Pogba een kans gunnen’

De naam van Paul Pogba wordt intern besproken bij Olympique Marseille. Dat schrijven diverse Franse media, waaronder L'Équipe. De 31-jarige middenvelder uit Parijs wil zich snel weer bij een club voegen.

Pogba mag in maart 2025 weer voetballen. De 91-voudig international van Frankrijk werd in september 2023 voor vier jaar geschorst nadat hij positief had getest tijdens een dopingcontrole. Die schorsing werd uiteindelijk teruggebracht naar achttien maanden, waardoor Pogba spoedig weer beschikbaar is.

De clubleiding van Marseille overweegt om Pogba een kans te geven. Trainer Roberto De Zerbi is gecharmeerd van de controleur en denkt dat zijn terugkeer in Frankrijk een succes kan worden.

Er zijn nog geen gesprekken gevoerd tussen de entourage van Pogba en Marseille, maar mogelijk gaat dat binnenkort gebeuren. De Fransman werd in de afgelopen maanden gelinkt aan clubs uit de Major League Soccer en Saudi Pro League, maar de Ligue 1 lijkt nu ook een serieuze optie te zijn.

Marseille-middenvelder Adrien Rabiot gaf onlangs tegenover DAZN al aan dat hij Pogba graag ziet komen. “Natuurlijk zou ik het geweldig vinden om met Pogba te spelen. We deelden al de kleedkamer bij Juventus, maar stonden niet vaak samen op het veld. Hij is meer dan welkom bij Marseille.”

Mason Greenwood, een andere vriend van Pogba, speelt ook al bij Marseille. De Engelsman staat al op tien doelpunten in de Ligue 1. Marseille staat na veertien wedstrijden op de tweede plaats in Frankrijk.

Juventus liet begin deze maand weten dat het contract van Pogba beëindigd is. Voor zijn tijd in Turijn speelde de middenvelder jarenlang bij Manchester United. Pogba speelde zijn laatste officiële wedstrijd op 3 september 2023.