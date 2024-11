Terugkeer bij Ajax lijkt uitgesloten: 'Dat is heel moeilijk, ik denk het niet'

Winston Bogarde denkt dat de kans klein is dat hij ooit nog terug gaat keren bij Ajax. De geboren Rotterdammer moest in 2022 vertrekken uit Amsterdam, en hij baalt nog altijd van de manier waarop dat ging.

Bogarde vertrok aan het einde van het seizoen 2021/22 bij Ajax, nadat hij daar twee jaar lang assistent-trainer was geweest en ook jarenlang in de jeugd actief was. Zijn contract liep echter nog een jaar door. Naar eigen zeggen heeft hij nooit van de club te horen gekregen wat de reden voor zijn vertrek was.

"Ik heb alleen een mededeling gekregen, dat er geen plek meer voor me was", zo vertelde Bogarde april 2023 bij het Ziggo Sport-programma Rondo. "En het was ook niet zo dat ze wilden kijken naar een andere positie voor mij, nee: ik moest helemaal weg. Uit het niets ben ik bij het grofvuil gezet. Dat steekt me wel heel erg."

In maart van dit jaar verlengde Jorrel Hato zijn contract bij Ajax, en De Telegraaf wist toen te melden dat de jonge verdediger destijds aan Ajax heeft gevraagd om Bogarde aan te stellen als specialistentrainer voor de verdedigers. Dat is uiteindelijk niet gebeurd.

Door de manier waarop hij twee jaar geleden bij Ajax moest vertrekken, lijkt Bogarde een terugkeer bij Ajax nu uit te sluiten. “Dat is heel moeilijk, ik denk het niet”, antwoordt hij desgevraagd in De Voetbalkantine op ESPN.

Inmiddels is Bogarde actief als individuele trainer van Hato en PSV’er Ryan Flamingo. “Afgelopen zomer ben ik voor mezelf begonnen als individuele trainer voor de verdedigers”, vertelt hij.

“Ik vond dat er heel slecht verdedigd werd. Met mijn inzicht en ervaring kan ik de situatie analyseren en ik kan het in de praktijk ook voordoen. Ik denk dat ik het totale plaatje heb. Daar komen mijn instelling en mentaliteit nog bij. Dat maakt een pakket. Bij Ajax heb ik dat jarenlang laten zien.”