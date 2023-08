Ten Hag ziet uitgefloten Maguire blunderen én belangrijk zijn bij gelijkmaker

Zondag, 6 augustus 2023 om 19:01 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:37

Manchester United heeft in het Aviva Stadium in Dublin op het nippertje een oefennederlaag tegen Athletic Club weten te voorkomen. De ploeg van manager Erik ten Hag begon aardig aan het duel in Ierland, maar een fout van Harry Maguire leidde de openingstreffer van Nico Williams in. Maguire, die eerder deze zomer te horen kreeg dat Bruno Fernandes de nieuwe eerste aanvoerder is, werd daarop uitgefloten. In minuut 93 maakte Facundo Pellistri er alsnog 1-1 van, uitgerekend op aangeven van Maguire.

Ten Hag koos op papier zeker niet voor zijn sterkste opstelling. Zo verdedigde Tom Heaton het doel en werd de verdediging gevormd door Aaron Wan-Bissaka, Maguire, Victor Lindelöf en Álvaro Fernández. Daniel Gore en Christian Eriksen vormden het blok op het middenveld, terwijl Donny van de Beek achter spits Jadon Sancho stond. De rechterflank werd bezet door Pellistri, terwijl Omari Forson op de linkervleugel stond. Ten opzichte van het oefenduel van zaterdag tegen RC Lens (3-1 zege) ontbraken namen als André Onana, Marcus Rashford, Antony, Casemiro en Bruno Fernandes in de wedstrijdselectie. Athletic Club begon ogenschijnlijk wél in zijn sterkste opstelling. Onder meer Spaans internationals Unai Simón en Nico Williams startten, net als Iñaki Williams.

Nico Williams!!! Harry Maguire ?? Man United 0 - 1 Athletic Bilbaopic.twitter.com/6Lk8ubhEln — ?????????? ??????! (@TodayMatchHD) August 6, 2023

United begon sterk aan de wedstrijd. Zo vond Pellistri zichzelf terug in dreigende positie, maar zag hij de ongedekte Forson over het hoofd. Sancho liep een minuut later vrij op Simón af, die knap wist te redden. Bij United vielen met name Pellistri, Gore en Forson positief op. De eerste echte mogelijkheid van Athletic Club kwam op naam van Iñigo Ruiz. De middenvelder schoot vanaf randje zestien over. Na een half uur spelen was het wel raak voor de Basken. Maguire wist zich geen raad met de bal en leverde zomaar in. Oihan Sancet nam over en bereikte de diepgaande Nico Williams, die Heaton het nakijken gaf met een stiftje: 0-1. Maguire werd daarop uitgeloften door de United-fans in het Aviva Stadium. In het laatste kwartier voor rust slaagden the Mancunians er niet in de achterstand te herstellen.

Vlak na rust probeerde Gore het met een schot (redding Simón), terwijl Pellistri naast kopte. Ruiz kreeg andermaal een schietkans vanaf randje zestien, maar ook dit keer vloog zijn poging over. Athletic kwam in minuut 66 in de problemen. Aitor Paredes kreeg rood te zien nadat hij de doorgebroken Hannibal Mejbri neerhaalde. Uit de daaropvolgende vrije trap kwam Eriksen dicht bij de gelijkmaker, maar zijn poging belandde net over het Baskische doel. Net als de Deen zag ook Mejbri zijn poging, uit een volley, net over gaan. Maguire leek zijn fout bij de openingstreffer vijf minuten voor tijd goed te maken, door de bal keurig terug in de zestien te brengen. Een teamgenoot werd echter niet bereikt. In minuut 93 kwam de gelijkmaker er alsnog. Maguire kopte uitstekend terug op Pellistri, die de verre hoek vond: 1-1.