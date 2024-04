Ten Hag moet snijden in opstelling Man United door zestigste (!) blessuregeval

Erik ten Hag heeft de opstelling van Manchester United bekendgemaakt voor het FA Cup-duel met Coventry City. De Nederlandse trainer heeft door een waslijst aan blessures slechts de beschikking over één (!) centrale verdediger, waardoor Casemiro vermoedelijk een plekje naast Harry Maguire inneemt.

Ten Hag en Manchester United worden al het hele seizoen lang geteisterd door blessures. Nu liggen ook Nordin Amrabat, Mason Mount en Willy Kambwala uit de roulatie. Daardoor stijgt het totale aantal blessures dit seizoen naar zestig individuele gevallen.

Ten Hag maakt geen gebruik van een bekerkeeper en dus heeft André Onana gewoon een plekje onder de lat op Wembley. Achterin moest de voormalig Ajax-trainer dus flink puzzelen. Naast het centrale duo van Maguire en Casemiro completeren Aaron Wan-Bissaka en Diogo Dalot, een van de weinigen die dit seizoen níet geblesseerd raakte, de laatste linie.

Op het middenveld neemt Scott McTominay het plekje over van de naar achteren geschoven Casemiro. De Schot wordt daar bijgestaan door Kobbie Mainoo en Bruno Fernandes. Voorin verschijnen Rasmus Højlund, Alejandro Garnacho en Marcus Rashford aan de aftrap.

Van de wisselspelers hoeft Ten Hag het naar verwachting niet te hebben. De reservebank jeugdig noemen zou een understatement zijn. Harry Amass (17), Louis Jackson (18), Habeeb Ogunneye (18) en Ethan Wheatley (18) kunnen later op de dag allemaal hun debuut in de hoofdmacht maken.

Zij nemen op de bank plaats naast Antony, die net op tijd hersteld is om het duel te halen. Verder maken Christian Eriksen, Omari Forson en Altay Bayindir de bank compleet. Ten Hag rakelde op het persmoment voor het duel de ellenlange blessurelijst nog maar eens op.

"We moeten deze wedstrijd winnen en er zijn geen excuses", begon hij nog strijdbaar. "Of ik me zorgen maak om mijn baan? Nee, dat niet. Wat me wel zorgen baart is dat ik in achttien maanden één keer mijn gewilde elftal heb kunnen formeren", doelde Ten Hag op de vele blessures in zijn selectie.

"Ik heb één keer, in de thuiswedstrijd tegen Manchester City vorig seizoen, een volledig fitte selectie gehad. Ik weet dat blessures bij voetbal horen, maar zoveel als wij gehad hebben is niet normaal. En als je zoveel blessures hebt, en op zoveel cruciale posities, dan kan je niet de resultaten afleveren die je wil", verklaarde Ten Hag het teleurstellende seizoen van the Red Devils.

Opstelling Manchester United:

Onana; Dalot, Casemiro, Maguire, Wan-Bissaka; McTominay, Mainoo, Fernandes; Garnacho, Højlund, Rashford