Ten Hag maakt korte metten met analist die speculeert over reserverol Rashford bij Manchester United

Erik ten Hag is op zijn zachtst gezegd not amused door beweringen van Jamie Redknapp. De analist zei bij Sky Sports dat Marcus Rashford zaterdag op de bank begon bij Manchester United tegen Crystal Palace omdat er iets was gebeurd achter de schermen. Volgens Ten Hag is dat klinkklare onzin.

''Ik heb het gevoel dat er iets aan de hand is. Je zet een speler die midweeks tweemaal scoort (tegen Barnsley in de EFL Cup, red.) en tegen Southampton niet zomaar op de bank'', probeerde Redknapp een verklaring te vinden voor het passeren van Rashford, die nog wel inviel tegen Palace.

Ten Hag boos

Ten Hag werd op de aansluitende persconferentie geconfronteerd met de woorden van Redknapp over Rashford. De Nederlandse manager, die zijn ploeg goed zag spelen maar geen goals kon vieren, is duidelijk niet gecharmeerd van de suggestie van de oud-middenvelder van onder meer Liverpool en Tottenham Hotspur.

''Ja, ik ben al op de hoogte van de speculaties. Je hebt er analisten bij... Dat is echt belachelijk. Ik zou bijna willen zeggen dat je als persoon niet oké bent, als je met dergelijke speculaties komt aanzetten. Zeker als je niet weet wat er aan de hand is.''

''Het is slechts een kwestie van roteren'', verklaart Ten Hag de invalbeurt van Rashford. ''We hebben veel wedstrijden en meer dan elf spelers die kunnen starten. Maar alle spelers verdienen een kans. Als ze presteren, dan krijgen ze vanzelf een kans.''

''En uiteindelijk komen we er als staf vanzelf achter welke spelers het best presteren. Die zullen dan ook vaker spelen. Maar dat speelde nu helemaal geen rol'', zo benadrukt Ten Hag, die complimenteus is over Rashford.

''Hij doet het heel goed, zowel verdedigend als aanvallend. Het heeft dus niets te maken met speculatie, maar met rotatie'', herhaalt de manager van Manchester United tot slot zijn boodschap nog maar eens.