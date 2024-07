‘Erik ten Hag komt voor linksbackpositie uit bij speler met verleden in Eredivisie’

Erik ten Hag haalde als manager van Manchester United al de nodige spelers met een verleden in de Eredivisie naar Old Trafford. The Red Devils zijn nu ook in de markt voor Matthijs de Ligt (ex-Ajax) en Jarrad Branthwaite (ex-PSV). Volgens de Turkse journalist Yagiz Sabuncuoglu is Manchester United ook ‘zeer geïnteresseerd' in Ferdi Kadioglu.

De geboren Arnhemmer staat naar verluidt op een shortlist van the Red Devils. Van contact tussen de Engelse topclub en Fenerbahçe of een concreet bod is nog geen sprake.

Sabuncuoglu spreekt de verwachting uit dat Manchester United op korte termijn in gesprek gaat met Kadioglu of zijn entourage. Borussia Dortmund wordt ook al langer in verband gebracht met de linksback. BVB zou het prijskaartje van dertig miljoen euro voor de Turks international echter te gortig vinden.

Kadioglu heeft over interesse in ieder geval niet te klagen. Sabuncuoglu meldt dat Brighton & Hove Albion al met de vertegenwoordigers van de 24-jarige voetballer heeft gesproken over een transfer.

Twee andere niet nader genoemde clubs uit de Premier League hebben Kadioglu volgens Sabuncuoglu eveneens op de korrel. Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van de verdediger in op 21 miljoen euro.

Jarrad Branthwaite

Manchester United is druk met de versterking van de selectie voor komend seizoen.schreef maandag dat Bologna-spits Joshua Zirkzee heel dicht bij een overgang naar Old Trafford is. Een bod van omgerekend 59 miljoen euro op Branthwaite is door Everton daarentegen afgeslagen.houden vast aan de vraagprijs van ongeveer 76 miljoen euro voor hun verdediger.

