‘Ten Hag en Man United overwegen clubicoon van Bayern voor winterse transfer’

Woensdag, 22 november 2023 om 13:27 • Jan Hoeksema • Laatste update: 13:30

Manchester United heeft in de winterse transferperiode van 2022 bij Bayern München aangeklopt voor Thomas Müller, zo meldt Sport BILD woensdagochtend. Erik ten Hag zag de middenvelder annex aanvaller graag naar Old Trafford komen, maar Müller had zelf geen interesse. Dat kan tijdens de aankomende transferperiode anders zijn.

"Erik ten Hag had Müller op zijn verlanglijstje gezet", zo schrijft het Duitse medium. De voormalig Ajax-trainer ziet in Müller een 'professional met ervaring' die United 'weer naar succes' kan leiden.

Het clubicoon van Bayern had destijds geen oren naar een vertrek bij Der Rekordmeister, waardoor een transfer niet van de grond kwam. Inmiddels kunnen de kaarten anders zijn geschud, zo klinkt het. United zou opnieuw bij de Allianz Arena willen aankloppen.

Müller denkt in ieder geval nog niet aan een voetbalpension, zo meldde hetzelfde Sport BILD dinsdag. Of de 126-voudig international van Duitsland zijn laatste jaren als profvoetballer bij Bayern gaat volmaken, staat nog niet vast.

Zijn club hoopt tenminste wel op een langer verblijf. Bayern is van plan in gesprek te gaan met Müller over een verlenging van zijn in 2024 aflopende contract. Deze onderhandelingen zullen de komende weken gaan plaatsvinden.

De 34-jarige Müller is sinds 2009 actief voor de hoofdmacht van de huidige nummer twee van de Bundesliga. Daarvoor doorliep hij verschillende jeugdelftallen. In totaal speelde de raumdeuter 680 wedstrijden voor Bayern, waarin hij 237 keer wist te scoren en 261 assists gaf.

Ook won Müller in zijn carrière zo ongeveer alles wat er te winnen valt. Met Bayern won hij onder meer twaalf landstitels, zes nationale bekers en twee Champions League-trofeeën. Daarnaast werd de Duitser in 2014 wereldkampioen met zijn land.