Telstar scoort in 93ste minuut en boekt zo tegen MVV tweede zege van seizoen

Zaterdag, 14 oktober 2023 om 22:01 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 22:05

Telstar heeft zaterdagavond op de valreep zijn tweede zege van dit Keuken Kampioen Divisie-seizoen geboekt. In eigen huis won de club met 2-1 van MVV Maastricht. Lang stond de thuisploeg met 1-0 voor door een goal van Zakaria Eddahchouri, maar in de 87ste minuut werd het alsnog 1-1. Telstar won vervolgens alsnog dankzij Quinten van den Heerik. Door de zege klimt Telstar naar plek achttien van de KKD. MVV blijft voorlopig ondertussen zestiende.

In een leuke eerste helft werd Telstar al vroeg dreigend, maar na een goede aanval van de thuisploeg werd de lage, geplaatste poging van Eddahchouri gestopt door doelman Romain Matthys. In de tiende minuut was het wél raak voor de ploeg van trainer Mike Snoei, toen de geheel vrijstaande Eddahchouri een lage voorzet van Alex Plat binnen kon schieten: 1-0.

Na ruim een kwartier kreeg ook MVV zijn eerste grote kans: Koen Kostons kreeg de bal mee, maar trof in de korte hoek doelman Joey Houweling. Enkele minuten later waren de bezoekers nog dichter bij de openingstreffer, toen Rayan Buifrahi de bal op de binnenkant van de paal krulde.

Beide ploegen gingen in het vervolg van de eerste helft vrolijk verder met aanvallen. Zo pareerde Matthys een inzet van Cain Seedorf, schoot Kostons de bal in kansrijke positie recht op Houweling af en misten Seedorf (naast) en Tom Overtoom (over) het doel net.

In de tweede helft gebeurde er lange tijd niet veel noemenswaardigs. Pas twintig minuten voor tijd viel er weer een kans te noteren: het schot van Eddahchouri werd uit de hoek geplukt door Matthys.

In de slotfase raakte Telstar het verdedigend gezien kwijt, en MVV profiteerde daarvan. Eerst raakte Dailon Livramento de paal, maar niet veel later zorgde hij op aangeven van Kostons alsnog voor de 1-1. De Maastrichtse vreugde zou echter van korte duur zijn.

Telstar zette namelijk weer aan, en zag hoe een afstandsschot van invaller Tim van de Loo gekeerd werd door Matthys. In de 93ste minuut was het echter alsnog raak, via een andere invaller: Van den Heerik. Hij bezorgde Telstar de tweede zege van het seizoen.

Quinten van den Heerik bezorgt Telstar heel laat de zege op MVV! ????#telmvv — ESPN NL (@ESPNnl) October 14, 2023

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Roda JC Kerkrade 10 7 2 1 17 23 2 FC Emmen 9 5 3 1 6 18 3 ADO Den Haag 9 5 3 1 6 18 4 FC Eindhoven 9 4 5 0 5 17 5 Willem II 9 5 2 2 4 17 6 VVV-Venlo 10 4 3 3 -1 15 7 FC Dordrecht 9 3 5 1 4 14 8 De Graafschap 9 4 2 3 0 14 9 Helmond Sport 9 4 1 4 4 13 10 FC Groningen 9 4 1 4 4 13 11 SC Cambuur 9 4 1 4 0 13 12 Jong PSV 9 4 1 4 -6 13 13 Jong AZ 9 3 2 4 -2 11 14 NAC Breda 9 3 2 4 -3 11 15 Jong FC Utrecht 9 3 2 4 -7 11 16 MVV Maastricht 10 3 1 6 -4 10 17 FC Den Bosch 9 3 0 6 -4 9 18 Telstar 10 2 1 7 -9 7 19 Jong Ajax 9 1 2 6 -8 5 20 TOP Oss 9 1 1 7 -6 4