Teleurstellend debuut voor Dirk Kuijt tegen de talenten van Anderlecht

Dirk Kuijt heeft zijn officiële debuut achter de rug als hoofdtrainer van Beerschot. De onlangs aangestelde oefenmeester zag zijn elftal vrijdagavond op eigen veld met 1-1 gelijkspelen tegen RSCA Futures, het beloftenelftal van Anderlecht in de Belgische Challenger Pro League, het tweede niveau. Beerschot stijgt met het punt naar de eerste plaats, maar kan later dit weekeinde worden ingehaald door nummer twee Zulte Waregem, dat op bezoek gaat bij hekkensluiter Oostende.

Bijzonderheden:

Beerschot begon voortvarend aan de eerste thuiswedstrijd van 2024, want na negen minuten werd de 1-0 al genoteerd. Simion Michez gaf vanaf rechts een voorzet op maat op Thibaud Verlinden, die bij de tweede paal raak schoot. Beerschot was de dominante ploeg in het restant van de eerste helft, al leverde dat geen verdubbeling van de voorsprong op.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Anderlecht knokte zich na rust terug in de wedstrijd en poetste de achterstand weg in de 59ste minuut. De bezoekers kregen een strafschop en het was Keisuke Goto die van elf meter succesvol was: 1-1. Beerschot probeerde in de slotfase de voorsprong te herstellen, maar meer dan een punt leverde het debuut van Kuijt in de Challenger Pro League niet op.

Beerschot - RSCA Futures 1-1

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

10' 1-0 Thibaut Verlinden (assist: Simion Michez)59' 1-1 Keisuke Goto (strafschop)