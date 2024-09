'Te dure' Jahanbakhsh is geen optie voor Eredivisionist: 'Die haal je niet voor de bank'

Leon ten Voorde dicht FC Twente weinig kansen toe als het gaat om het aantrekken van Alireza Jahanbakhsh. De Iraniër zit zonder club sinds zijn vertrek bij Feyenoord en wordt door de fans in Enschede veelvuldig genoemd, maar is zeer waarschijnlijk te duur.

Bij FC Twente zagen ze deze week Younes Taha uitvallen met een blessure. De buitenspeler heeft een breuk in zijn scheenbeen opgelopen en is de komende maanden niet inzetbaar. De roep om een vervanger klinkt dan ook luid in de Grolsch Veste.

Door supporters wordt veelvuldig de naam van Jahanbakhsh genoemd, weet clubwatcher Ten Voorde van TC Tubantia. "Als de blessure van Taha een week eerder was gebeurd, dan waren ze ongetwijfeld in gesprek gegaan met Younes Namli", aldus Ten Voorde.

"Dat hebben ze niet met mij overlegd, maar dat kun je wel invullen. Als FC Twente een vervanger haalt voor Taha, dan moet hij beter zijn dan Daan Rots. Jahanbakhsh is een naam die veel genoemd wordt door supporters."

Jahanbakhsh is transfervrij en kan dus gratis worden ingelijfd. De salariseisen van de buitenspeler zijn echter te gortig voor FC Twente, denkt Ten Voorde. "Dat is een hele dure jongen, die haal je niet voor de bank."

Doordat Jahanbakhsh niet meer kan worden ingeschreven voor de Europa League zou hij geen Europese wedstrijden mogen spelen voor Twente. "Dat is echt een domper voor een speler. Als hij hoort dat hij niet Europees mag spelen wordt het minder aantrekkelijk om naar Twente te gaan. Dat speelt zeker mee", besluit Ten Voorde.

Jahanbakhsh kwam afgelopen seizoen in dienst van Feyenoord tot 23 officiële wedstrijden, waarin hij eenmaal scoorde en twee keer aangever was. De Rotterdammers hadden de optie om het contract te verlengen, maar kozen ervoor om door te selecteren.