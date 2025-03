Taylor doet opmerkelijke bewering over de doelen na PEC Zwolle - Ajax: 'Ze lijken wel...'

Steven Berghuis is bij ESPN na afloop van PEC Zwolle - Ajax niet te spreken over de omstandigheden in het MAC3Park. De aanvoerder van Ajax heeft een mening over zowel de bal als het veld in Zwolle. Kenneth Taylor vond op zijn beurt dat de doelen ‘groter leken dan normaal’.

Ajax had zondagmiddag veel moeite met de ploeg van Johnny Jansen. De Amsterdammers wisten in de eerste helft niet te scoren en trokken de overwinning naar zich toe dankzij een rake strafschop van Taylor in de tweede helft.

“We zijn veel jongens voor langere tijd kwijt”, verklaart Berghuis voor de camera van ESPN. “Maar tegenstanders worden ook beter. Zwolle speelt nu ook al 24 wedstrijden met deze samenstelling.”

“Naarmate het seizoen vordert, hoe lastiger deze wedstrijden zullen worden”, gaat de buitenspeler vervolgens verder. “Zwolle speelt nu ook ergens voor op de ranglijst.”

Berghuis verklaart het mindere spel van Ajax ook aan de hand van het veld en de bal. “Het veld is droog door de zon en de bal is licht. Die bal van Derbystar is licht. Dat zijn niet de ideale omstandigheden.”

Kenneth Taylor

Taylor werd op zijn beurt door ESPN-verslaggever Cristian Willaert gevraagd naar de zenuwen voorafgaand aan zijn strafschop. De 22-jarige middenvelder zei dat dat wel meeviel, omdat de doelen in Zwolle ‘groter lijken dan normaal’.

“Ik vind het lekkere doelen in Zwolle, want ze zijn heel erg diep. Het net hangt diep in het doel. Ik ging achter de bal staan en dacht: dat is een groot doel, dat komt wel goed”, besluit de matchwinner van Ajax in het interview.