Talent van het Jaar: Ajax, Feyenoord, PSV, FC Twente en AZ leveren kandidaat af

De vijf genomineerden voor het Johan Cruijff Talent van het Jaar zijn bekendgemaakt. Johan Bakayoko (PSV), Jorrel Hato (Ajax), Yankuba Minteh (ex-Feyenoord), Ruben van Bommel (AZ) en Youri Regeer (FC Twente) maken kans op de prijs.

Bakayoko werd afgelopen seizoen liefst driemaal uitgeroepen tot Johan Cruijff Talent van de Maand. De Belgische vleugelflitser, die in verband wordt gebracht met een transfer naar RB Leipzig, was in de afgelopen jaargang een onbetwiste basisspeler bij PSV, dat met grote overtuiging kampioen werd.

Hato gold als één van de weinige lichtpuntjes bij Ajax, dat verder een historisch slecht jaar kende. Hato was altijd zeker van zijn plek in de achterhoede onder Maurice Steijn en later John van ‘t Schip. Hato werd ook eenmaal uitgeroepen tot Talent van de Maand.

Minteh werd afgelopen seizoen door Feyenoord gehuurd van Newcastle United. De Gambiaan kende een ietwat moeizame start in Rotterdam-Zuid, maar naarmate het seizoen vorderde kwam de vleugelaanvaller steeds meer in zijn element. Aan het einde van het seizoen was hij meermaals belangrijk voor Feyenoord, dat hem terug zag keren naar Newcastle. Die club heeft hem voor minimaal veertig miljoen euro doorverkocht aan Brighton & Hove Albion.

Van Bommel werd als absolute sterspeler van MVV Maastricht weggeplukt door AZ, waar hij afgelopen seizoen niet altijd zeker was van een basisplaats. Toch wist de linksbuiten geregeld indruk te maken. De zoon van oud-topmiddenvelder Mark van Bommel kwam uiteindelijk tot tien doelpunten en een assist over alle competities.

Tot slot Regeer. De twintigjarige verdediger was door de aanwezigheid van Joshua Brenet in eerste instantie geen eerste keus op de rechtsbackpositie, maar kwam desondanks tot achttien basisplaatsen in de Eredivisie. Dat had deels te maken met het feit dat FC Twente Brenet wegstuurde, maar met Regeer hebben de Tukkers een prima vervanger in huis.

De winnaar, die in de voetsporen van Xavi Simons zal treden, wordt op 2 september bekendgemaakt. Dan wordt ook duidelijk wie zich de Speler van het Jaar mag noemen en welke speler aan de haal gaat met de trofee voor Doelpunt van het Jaar.